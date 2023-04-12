【天王家庭】城嫂罕談教女心得拒做虎媽　方媛爆大女有跳舞天份夢想做畫家

▲ 郭富城太太方媛罕有談教女心得，指大女遺傳了爸爸的跳舞天份，但夢想做畫家。

天王郭富城與年輕22歲的太太方媛（Moka）於2017年結婚，育有兩名女兒，分別是5歲半的「大寶」Chantelle及4歲的「二寶」Charlotte。城城平日工作繁重，由方媛主力湊女，方媛近日罕有接受內地傳媒訪問談及女兒，並透露大女遺傳了城城的跳舞天份，但她的夢想卻是做畫家。

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方媛日前接受內地網絡平台訪問時談及家庭生活，自言平日最喜歡帶小朋友出去玩，同時也很喜歡工作。她強調自己不會做虎媽，不會強逼女兒做不喜歡的事，她指大寶遺傳了爸爸的跳舞天份，也愛唱歌跳舞，而城城也曾在活動中透露過，兩名女兒都遺傳了他的跳舞天份，更輕鬆學會他的招牌單腳翹起的《唱這歌》。

不過，大女的夢想卻是做一名畫家，主持指做畫家很辛苦，Moka坦言沒所謂，會讓她自由發展，「我都看她喜歡，尊重她的選擇。」

▲ 方媛罕有接受訪問談及家庭生活。（影片截圖）

Moka又感恩自己有個幸福家庭，小朋友的出現讓她覺得是一個新開始，使家庭變得圓滿和幸福。因為自己在一個幸福家庭長大，爸爸經常煮好吃的東西，令她有感而發︰「有幸福家庭對我來說很重要。」

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「熬夜媽媽」每晚凌晨3時睡

現年35歲的Moka皮膚白滑，她卻自爆是「一個很資深的熬夜達人」，每晚3、4時才睡覺，雖然不利保養，但她認為保持靚樣的秘訣是心情開朗及睡眠質素好。

城城與Moka對女兒的教育早有共識，認為女兒除了學校課堂之外，都要安排其他學習機會，例如畫畫、戶外學習等。因此Moka經常在社交平台分享帶女兒去香港各區遊覽打卡，例如主題公園、動植物公園、農莊探動物等，連城城都有帶女兒去沙灘摸蟹、節日慶祝等等，講得出做得到。

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讀銅鑼灣名牌幼稚園

據悉，城城的女兒正就讀名校銅鑼灣維多利亞幼稚園，同校的星二代有關心妍女兒楊榮心，而星二代校友還包括吳君如女兒陳是知、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等。

而銅鑼灣維多利亞幼稚園已通過認證成為國際文憑（IB）世界學校，現時提供兩文三語國際班及雙語國際班，前者以英語、粵語及普通話為教學語言，後者則以英語及普通話為教學語言。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。現時銅鑼灣維多利亞幼稚園的全年學費由逾8.3萬元至逾9.1萬元不等。

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責任編輯︰王明芳