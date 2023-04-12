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【假冒他人】內地女為拎房產假冒已故妹妹換身份證　判監12個月

社會 15:56 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地女為拎房產假冒已故妹妹換身份證，判監12個月。（資料圖片）

一名內地居民被控一項向登記主任提供虛假詳情、一項使用他人身份證及一項未有交回身份證以作取消的罪名，昨日（11日）於沙田裁判法院被判監禁12個月。

61歲女被告2月24日到屯門智能身份證換領中心，以其已在內地去世的妹妺身分申請換領新智能身份證。在申請過程中，換證中心的職員發現被告的指紋與相關紀錄並不相符，入境處調查人員遂接手向被告展開調查。

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被告承認冒充其已故妹妺換領新智能身份證，目的是處理其妺妹在內地的房產事宜。被告因涉嫌向登記主任提供虛假詳情、使用他人身份證及未有交回身份證以作取消而被落案起訴。被告昨日在沙田裁判法院承認所有控罪，合共被判監禁12個月。

入境處表示，根據現行法例，任何人士向登記主任提供虛假詳情乃屬違法。違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款5元及入獄2年。任何人無合法權限或合理辯解，而使用或保管或管有他人身份證，即屬違法。一經定罪，最高罰款為10萬元及入獄10年。此外，已獲發身份證的人死亡時，其身份證即告停止生效，而管有該證的人須在該人死亡日期後30天內，將該證送交登記主任以作取消。任何人士未有交回身份證以作取消亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為港幣1萬元及入獄1年。

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記者：馮芷婷

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罪案 入境處 屯門

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