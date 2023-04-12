【司法覆核】國安委建議拒向Tim Owen發工作簽證　黎智英入稟指越權要求撤銷決定

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，人大最終於2022年底作出釋法。正在服刑的黎智英早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，黎日前再入稟高院申請司法覆核，指特區維護國家安全委員會早前稱延聘Tim Owen或構成危害國家安全，入境處處長最終拒絕發出工作簽證，黎要求法庭聲明有關決定越權，要求頒令撤銷決定。



申請人黎智英，建議答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）及入境處處長。

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入稟狀指，申請人涉違國安法案件原定於2022年12月1日開審，申請人申請延聘英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，最終獲高院法官批准，律政司提出上訴被拒，至同年11月22日終院亦拒絕批出上訴許可。律政司申請押後審訊，以待人大釋法。



同年11月28日，申請人代表律師去信入境處，就Tim Owen之工作簽證申請延期。處方同日回覆指，基於特首已向人大提請釋法，故須小心考慮申請。至12月1日，代表律師再次去信指處方做法不合法，處方回覆指具權力考慮所有相關因素，即使申請者合乎資格，亦可因其他因素而拒絕申請。

及至2023年1月11日，國安委就人大釋法召開會議，同日發布新聞稿，提及將落實及依法履行人大就《港區國安法》第14條所訂明關於國安委的職責，並支持特區政府盡快就《法律執業者條例》提出修訂，適當處理沒有本地全面執業資格的海外律師參與處理涉及國家安全案件的問題。入稟狀指，當中未有提及申請人及其涉案件或Tim Owen。

同月16日，申請人入稟高院要求法庭聲明，人大釋法不會影響早前法庭批准聘用Tim Owen之決定，或要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書，有關聆訊將於4月28日進行。



入稟狀指，及至3月20日，入境處處長存檔誓章，當中首次披露國安委早於1月11日會議中已作決定，指申請人延聘Tim Owen於涉違國安法案中抗辯，或會構成危害國家安全及有違國家利益，而處長亦是與會者之一。國安委經考慮後，建議處長若Tim Owen就申請人所涉案件申請工作簽證，處長應基於國安委決定而拒絕申請。



入稟狀指出，國安委根據《港區國安法》第12條而組成，其職責是屬於第14條範疇，包括分析研判香港維護國家安全形勢，規劃有關工作、制定維護國家安全政策等。人大就第14條作出釋法，國安委卻誤解從而獲新增職能，即獲授權決定特首批出證明書及就涉違國安法案延聘海外律師事宜。

入稟狀續指，人大釋法訂明，「不具香港全面執業資格的海外律師，可否擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人的問題，屬於《港區國安法》第47條所規定需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書」。釋法並沒有訂明有關議題，可藉第47及第14條作回答，因此國安委之決定超出第14條範疇。

入稟狀指，Tim Owen擬代表申請人抗辯，國安委評估或構成危害國家安全，或有違國家利益，國安委遂指示入境處處長，就Tim Owen日後之申請應如何行使酌情權。入稟狀指，國安委作出之決定，超越《港區國安法》第14條訂明之職能，要求法庭聲明有關國安委之決定越權，並撤銷入境處處長之決定。

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記者：林育慧