【走私香煙】海關檢獲逾7,500萬元懷疑私煙　拘捕3人

▲ （左）海關港口及海域科署理高級督察蔡賢銘。（曾秋文攝）

香港海關於上周三（5日）在青衣對開水域偵破1宗涉嫌利用躉船走私香煙的案件，檢獲逾2千萬支懷疑私煙，估計市值逾7,500萬元，應課稅值逾5千萬元。

▲ 檢獲的懷疑私煙。（曾秋文攝）

案件中，海關於上周二（4日）晚上，透過風險管理、情報分析和數據分析，在青衣對開水域截查一艘可疑躉船。海關港口及海域科署理高級督察蔡賢銘表示，海關人員在雷達上發現1艘拖船正在拖行1艘躉船，並在港島西南面水域高速航行，引起懷疑，於是派出2艘高速截擊艇進行截查，稍後在青衣對開海面截停該2艘船。

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海關登上船後，發現有16個貨櫃，其中2個貨櫃已鎖上。由於船員對關員提問支吾以對，又無法提供載貨倉單，同時無法聯絡船公司提供資料，海關於是把2艘船拖返海關碼頭檢驗。翌日，經檢查後，海關人員於船上2個40呎貨櫃內檢獲該批懷疑私煙。



行動中，海關人員拘捕3名懷疑涉案男子，年齡介乎27歲至57歲，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



海關表示，檢獲的私煙夾雜其他在港不常見的牌子，相信部分私煙將會轉往其他地方銷售，亦會繼續追查私煙的來源和去向。海關又會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截問題，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

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記者：曾秋文



