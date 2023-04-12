【法律界訪京】大律師公會晤沈春耀　杜淦堃：冀23條立法能平衡國安及人權

▲ 杜淦堃與全國人大常委會法工委主任沈春耀會面。（資料圖片）

大律師公會繼2017年後再次訪京，主席杜淦堃率領的訪京團昨日抵京，一行約20人今日早上約10點到人民大會堂，與全國人大常委會法工委主任沈春耀會面。對於有人形容此行是「破冰」，杜淦堃則認為，形容為「老朋友久別重逢」更貼切。

杜透露，會面期間，沈春耀提到《憲法》、《基本法》和《港區國安法》有利香港繁榮穩定發展，並鼓勵香港的大律師多到內地交流溝通。雙方亦有就《基本法》23條立法和《港區國安法》實踐情況交換意見。杜淦堃相信，23條立法很快會發生，已向沈春耀強調，希望立法除了維護國家安全之外，亦要考慮人權保障，在兩者取得平衡。

大律師公會一行下午到外交部，與外交部條約法律司司長馬新民會面，向他介紹香港情況，強調普通法的獨特性，並歡迎他來港交流。

明天，大律師公會將拜訪國務院港澳辦和北京大學。

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責任編輯：趙居逸