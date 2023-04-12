【時尚速報】Fila聯乘法國品牌Etudes Studio　靈感取自網球一哥波格英姿即日上架

▲ Fila X Etudes Studio系列即日上架。（圖片品牌提供）

今天兩個品牌互相合作的聯乘系列幾近泛濫，這方面運動品牌最是「勤力」，Nike與adidas一浪接一浪地推出，從未間斷，但其實來自意大利的Fila亦不偷懶，曾經找來很多時裝設計師以作招徠，包括日本的Mihara Yasuhiro或美國的Phillip Lim等，而新鮮上架的有法國的Etudes Studio。

Etudes Studio於2012年由藝術家Aurelien Arbet和設計師Jeremie Egry創立，走中價路線獲得年青人喜愛，當中品牌應用的Klein Blue和星星圖案已成了認清品牌的不二印記。

而這次「意法」合作以網球的Open Court為主題， 將當年經常著用Fila的網球一哥「波格」（Bjorn Borg）於網球場上的英姿為靈感，再結合藝術家 Raymond Hains和Daniel Buren的畫作元素。

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至於用色上，更少不了Etudes Studio的Klein Blue和Fila的招牌紅色，而最重要的是服裝板型和尺寸方面以亞洲人為本，對一直以來認為歐美運動品牌的服裝剪裁都誌為偏大的男女，這一次Fila X Etudes Studio合作有著一定的吸引力。

圖片：品牌提供

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記者：何偉雄