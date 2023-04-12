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張家輝新作《贖夢》首張電影海報曝光　相隔8年再開金口唱《今生無悔》

娛樂 16:08 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張家輝電影新作《贖夢》。

張家輝的新作《贖夢》自2月拍竣後，觀眾引頸期待電影上畫。而《贖夢》首張電影海報在今日（4月12日）正式登場，片中兩位男主角家輝及劉俊謙（Terrance）造形亦隨之首度在網上曝光。

海報背景音樂由家輝重新演繹當年王傑作品《今生無悔》，兩男滄桑造型，配搭海報主體破鏡設計，意味兩位演員戲中命運交纏，內心演技。

救贖心靈傷痕累累  

海報以泥黃色作主調，別有一番意境，配上破碎鏡子被線勾起，象徵兩位主角憶起前塵往事，海報上面亦寫上「救贖心靈，傷痕累累」，意味角色在命運路途相遇，互相牽引交纏。

《贖夢》首張海報經已窺探到戲中人物關係千絲萬縷，亦彌漫悲傷懸疑的氣氛，相信定必引起影迷好奇心，更加期待《贖夢》上畫，識破電影中的夢境幻象。

劉俊謙

張家輝唱《今生無悔》

海報設計配上《今生無悔》歌詞：「無論那些際遇，回憶都會太倦，恐發現和前言違背，情願賠上一切，都不說後悔。」究竟有何前塵往事令兩位男主角難以釋懷，到底是夢境還是心魔所致？
 
電影宣傳曲《今生無悔》原曲為王傑的經典作，今次家輝除任影片創作和演出崗位外，亦親自翻唱此歌。

這次亦是家輝相隔8年後（上一次為2015年《陀地驅魔人》翻唱汪峰《你是我心愛的姑娘》）再為電影作品獻唱，成電影另一賣點。

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