【世衛通報】廣東女子染H3N8禽流感病逝　成全球首宗人類感染後死亡個案

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世界衛生組織（WHO）周二通報，中國廣東省一名56歲女子，今年2月感染H3N8禽流感，其後在3月中病逝，成全球首宗人類感染H3N8後死亡的個案。

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世衛指出，中國國家衛健委於3月27日通報一宗人類確診H3N8的病例，患者是一名56歲廣東省女性，她於2月底出現嚴重肺炎症狀，延至3月16日不治離世。

據廣東防疫中心公告的資訊，該名女子居住於中山市，有多發性骨髓瘤等病史，病發前曾接觸活禽，住所附近有活禽活動史。而相關人員在女子住所和常去的街市採集環境樣本，化驗結果顯示，在街市採集到的樣本，發現帶有H3甲型流感病毒。

當局已展開流行病學調查和密切接觸者追蹤，在感染者的密切接觸者中沒有發現其他病例。而現有的流行病學和病毒學信息表明，H3N8病毒不具有在人類中持續傳播的能力，因此人與人之間傳播的可能性較低。

全球至今共錄得3宗人類感染H3N8禽流感個案，3宗病例均來自中國。而早前兩宗個案患者分別為河南一名4歲男童，以及湖南一名5歲男童。2名患者可能因直接或間接接觸家禽而受感染。

H3N8是禽流感的一種，全球過往在禽類、馬、狗和海豹等動物中曾檢測出H3N8病毒，但極少在人類身上發現。

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責任編輯：羅嘉欣