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【綁架判囚】無業漢曾涉謀殺女友囚終身　再涉綁架前女友判監18個月

社會 16:13 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

無業漢涉綁架前女友判監18個月。（資料圖片）

50歲無業男涉於4年前謀殺女友後藏屍床底，於2022年底被裁定謀殺罪成，判囚終身。無業男涉早於殺人前持刀綁架另一前女友，並疑於殺人後再向前女友發送恐嚇訊息，早前承認綁架等6罪，今（12日）於區域法院被判監18個月。法官判刑時指，這是1宗令人傷感的案件，但被告不能諉過於人，又指被告明顯是慣於使用暴力及難以控制憤怒。

被告羅偉文（50歲，無業），早前承認襲擊致造成身體傷害、管有攻擊性武器、綁架、盜竊及2項刑事恐嚇罪。案發於2019年1月28日至3月17日。

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法官判刑時引述辯方求情時指，被告干犯謀殺罪及本案控罪時均受冰毒影響。就本案而言，被告謀殺另案受害人後不知所措，故希望爭取時間見子女最後一面，並因探望兒子而干犯本案。

法官指，這是一宗令人傷感的案件，被告因謀殺案被判終身監禁，故本案判刑屬純學術性質，又指被告只能怪責自己，不能諉過於人，吸食毒品本已屬刑事性質，須付上責任。

法官續指，即使本案事主未受嚴重傷害，但被告行為仍屬野蠻，其持刀行為意圖明顯。被告亦非首度干犯刑事恐嚇，明顯是慣於使用暴力及難以控制憤怒。

法官接納被告並非因貪心而搶走事主手機，以及涉案綁架屬家庭口角或情侶紛爭，並非牽涉贖金，考慮被告認罪後，判監18個月。法官指，被告現已被判終身監禁，假設有機會獲釋，屆時至少年近80歲，頒令本案刑期與謀殺案刑期同期執行。

案情指，被告自2006年認識羅姓女事主，並誕下一子，兩人關係於2018年轉差，羅攜子搬走。2019年1月28日早上，羅返回住所經過慈樂邨一後巷，被告突然襲擊羅，更拿出1把長10厘米連刀套軍刀，羅遂逃走求救，惟遭被告追上並強行拉上的士。

兩人到達沙田拗邨時，羅再遭被告拳打腳踢並拉至和田樓方向，羅在鄰居協助下掙脫。及至同年3月9日、15日及17日，被告向羅發恐嚇訊息，包括指稱因羅不讓被告與兒子見面，「我一定斬死你」。被告最終於3月19日被捕，於警誡下承認於醉酒下綁架羅，又稱因曾遭羅後父派人施襲，故帶刀傍身。

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記者：梁錦麟

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