【校長專訪】農村捱窮激起鬥志奮發成校長　獅子會中學郭銳涵校長：老師不能誤人子弟

▲ 獅子會中學郭校長表示，沒有少年時期的磨練，就無今日的自己，少年時期是影響一世的關鍵。

在職業先修中學出身的中學校長很少見，郭銳涵是其一。踏入知命之年的他，笑說多得在鄉村田野間成長的艱辛童年，造就了他堅強肯捱的個性，即使滿途考驗也一一走過，如今已成為獅子會中學校長。

位於屋邨內的獅子會中學，郭校長直言過半數學生是來自基層家庭，根據他的成長經驗，這個出生卻是「千金難買少年窮」的好開始。他說：「愈無人照顧，愈需要獨立。沒有少年時期的磨練，就無今日的自己，少年時期是影響一世的關鍵。」

艱辛令人成長

他講起艱辛的童年歲月，爸爸在港努力謀生，媽媽帶着他們三姊弟在內地鄉間生活，「功課不用督促，自動會快手完成，總之做完就要做家務雜事。每日做好功課便拿籃子去拾蔗渣，用來當柴燒；每到月尾就要到雜貨店借糧，差不多遊街話俾人知，我屋企很窮。」

▲ 郭校長認為以調解方式解決學生矛盾是最公開公正的做法。

艱苦環境確實能令人快速成長，七、八歲的他已在幫忙煮飯，家中還有養豬雞鵝和一塊田，全都要落手落腳打理，在這忙碌生活中，他亦把握機會自習書法、打功夫，日子倒也過得充實。「我們那時代學嘢不用錢，看書拿起筆就自學，人的意志最重要。很感激這段經歷、家庭教育，令我決心不能再這樣窮下去，太刻苦了。」

原以為來港生活是新開始，卻迎來更多挑戰。他至今仍記得在來港前兩個月，爸住的木屋失火燒掉，一家人只能寄人籬下。其時又因小學學位不足，他由原先的五年級降至三年級。後來升中時，即使成績是全級第三名，也因年齡限制，只能跟名校擦身而過，入讀職業自修中學，修讀電工、金工、工業繪圖等。「我8月份出生，如果遲一個月出世，條路完全不一樣，就只差一步。今日睇返轉頭，這都是最好的安排。」

無心插柳柳成蔭

他成為中學首位Band 1小學出身的學生，即時平日忙着穿膠花幫補家計，在中學的第一個學期，7科成績都拿下第一。他笑說當年對未來想法是快些畢業出來工作，卻碰巧中學開設了第一屆中六七，接着又考入嶺南大學的工商管理。這奠定了他對「只要努力，上天會鋪好條路俾你」的信念。

▲ 前任林日豐校長的「學生要教不是鬧」教誨，郭校長謹記至今。

就如踏入教育界，也是無心插柳的事，這要多得中學中文老師的提攜，引薦他到職業先修中學當老師。他說：「上天賦予每個人不同使命，我的就是教育，享受其中之餘，更會做得開心和成功。」他慶幸在教育路上遇到不少恩師，如中文老師分享做老師誤人子弟，其罪行比汪洋大盜更嚴重的故事。「老師的言行絕不能誤人子弟，做教育的，影響人一生好深，不只影響一個人，而是影響幾代人。」

學生要教不是罵

又如前任的林日豐校長，分享訓輔主任總是用斬腳趾避沙蟲方式來處理學生搗亂的事例，如在洗手間玩水就封掉洗手間，猶記得他說的「洗手間係要用，唔係用嚟封，學生要教不是罵」，這些教誨令郭校長奉行至今。

老師總不時遇上學生挑戰，他笑說對學生喝罵「唔好嘈、唔好打架」是完全沒用。「嘈吵是小事，年輕人講話總會單單打打，老師轉身寫黑板，他們拿東西扔老師。」

▲ 為了學生將來發展有更多出路，學校設有航空學會和教室，內有退役的小型飛機，還不時請飛機師或空中服務員為導師，進行模擬飛行相關的活動和課程。

多得他在大學做兼職時，在偶然機會下學會了調解技巧，以發問來代替責罵。「需要罵時一定要罵，但我會笑着罵，當語調愈慢，說話愈堅定，學生愈驚。」學生最怕聽到他心平氣靜地問「你讀書為甚麼」、「你來學校做甚麼」、「你的行為似讀書嗎」等，一連串發問總令學生啞口無言。

尊重學生自主權

調解的重點就是透過一系列問題，引發當事人思考，自主改過。「不要將道理硬套在學生身上，選擇自主權對學生來說很重要。作為老師發問就可以，等學生自己發現問題，再尋找解決方法，自發性改過。」他又會跟學生打開天窗說亮話，鼓勵他將對老師的不滿說出來，尋求彼此一個舒服的相處方式。

有趣的是，他還將「五蘊--色受想行識」融入調解之中，眼見學生在打架是「色」，大家都不快樂的感受是「受」，而「想」是後續如何做和如何解決，如繼續打、找家長解決、老師處理等；「行」是具體的後續行動，如「既然雙方都深仇大恨就絕交啦」，他們自然會想方法來具體落實。「識」是下次遇到相同事件要如何處理。他笑說：「調解就是同一時間處理兩個人，不會偏頗，公平公正，學生自然心服口服。」

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郭校長不時以自身經驗，來減少學生走的彎路，特別打好英文基礎的重要性。「從小到大的學習都以母語為主，卡着學習的一定是英文，入到大學全部轉為英文，總有種『早知後生時讀多些』的後悔感。」為此他大力推行英文學習應用程式SoildMemory，鼓勵學生學習。

「想多些學生自發學習，自己也要參加，理解他們的體會和困難。」多年的教學早就讓他知道，跟學生之間要尋找共鳴。他笑說程式內有積分排行榜，校長穩佔榜首，學生全都以打敗他為目標，另類的齊心合力大大加強了學習的氛圍。

記者：劉妙賢