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【特別財會】長者每次花一千四百元醫療券看視光師　港大深圳醫院共進行3萬2千多宗醫療券交易

社會 16:24 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

政府在2009年1月1日推出為期3年的長者醫療券試驗計劃，至今已近16年。上屆政府曾表示，視光師的申領宗數及金額均不合比例地高。當局自2019年6月起，規定長者每兩年只能用2000港元於視光服務。

按照醫務衛生局提交予立法會財委會的最新文件，每宗醫療券申領交易的平均金額(元)中，視光師仍屬最高申領的項目，不過已較早年減少。至於其他專職醫療，包括護士、職業治療師以及牙醫，每宗交易平均花費1千至1千200元，每宗交易平均花費見下表。

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                                                       2020年          2021年        2022年

視光師 1,429 1,452 1,451
牙醫 1,120 1,153 1,190
護士 1,268 978 1,054
職業治療師 1,160 1,039 1,082

另外，市民去年於港大深圳醫院以醫療卷進行32,356宗交易，較前年的35,953多，不過仍多於2020年的18,962宗。

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責任編輯：TOPick 港聞組

 

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