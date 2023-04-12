【特別財會】長者每次花一千四百元醫療券看視光師　港大深圳醫院共進行3萬2千多宗醫療券交易

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政府在2009年1月1日推出為期3年的長者醫療券試驗計劃，至今已近16年。上屆政府曾表示，視光師的申領宗數及金額均不合比例地高。當局自2019年6月起，規定長者每兩年只能用2000港元於視光服務。

按照醫務衛生局提交予立法會財委會的最新文件，每宗醫療券申領交易的平均金額(元)中，視光師仍屬最高申領的項目，不過已較早年減少。至於其他專職醫療，包括護士、職業治療師以及牙醫，每宗交易平均花費1千至1千200元，每宗交易平均花費見下表。

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2020年 2021年 2022年

視光師 1,429 1,452 1,451 牙醫 1,120 1,153 1,190

護士 1,268 978 1,054

職業治療師 1,160 1,039 1,082

另外，市民去年於港大深圳醫院以醫療卷進行32,356宗交易，較前年的35,953多，不過仍多於2020年的18,962宗。

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責任編輯：TOPick 港聞組