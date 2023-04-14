【抗癌鬥士】眼見保守男性忌諱前列腺染疾失尊嚴　前列腺癌康復者：生命比面子更重要

▲ 患上前列腺癌的馬來西亞畫家陳介保表示，在患病期間，他確切感受到個人力量的渺小，特別是對意志力的考驗，稍一鬆懈便會崩潰，除了家人朋友的支持之外，同路人的互相勉勵一樣重要。

有說經過苦難的藝術家，其作品才更有靈魂，觸動人心，馬來西亞國寶級畫家陳介保（Allen）正是其一。他先是遇上重大車禍，在大難不死後頓悟人生，執起久違的畫筆帶來不少出色作品。當名氣漸響時卻確診前列腺癌。他一邊跟癌魔奮戰，一邊將所感所悟轉化為畫作，近年更不時舉行慈善畫展，幫助同路人。

人生是不斷的考驗，陳介保回望六十多年的生活，笑說佩服自己的幸運和頑強生命力。小時候家境貧窮，媽媽在經濟壓力下，忍痛服下幾劑墮胎藥，想不到Allen竟不受影響，仍能平安出世。後來在2003年遇上重大車禍，他駕駛的私家車給無牌駕駛的貨車撞到，私家車在馬路上瘋狂打轉，雖然他的安全帶斷掉，卻幸運地只在車廂內打滾，最後他仍能全身而退，只能說是奇迹。

3大常見男士癌症

Allen直言在貧困童年中，早就學會必須力爭上游，不斷為生活打拼。他後來創立了馬來西亞的第五大廣告公司，算是事業發展不錯。「捱到三、四十歲時，終於有車有樓，生活不錯，但為了賺錢，只能過着見人講人話的面具生活。」直到遇上車禍後，他覺得人生不應再蹉跎，便毅然執起童年時為生活所迫而放棄的畫筆，重新投人藝術世界之中，畫作漸漸得到不少賞識和肯定。當人生順意滿滿時，卻傳來患癌噩耗，他在2017年確診前列腺癌二期。

▲ 馬來西亞畫家陳介保自患癌後，將所感所悟的心路歷程展現於畫作之中，更藉此鼓勵病人。（被訪者提供）

根據衞生署資料顯示，前列腺癌為香港第三大常見男士癌症，2018年共有468名男性死於此症，佔男性癌症死亡人數的百分之5.5，新增個案則有2,204宗。前列腺是男性的生殖腺，負責製造濃液並混和精子形成精液。前列腺癌是前列腺細胞異常生長所形成，發病年齡多在50歲以上。由於前列腺腫脹問題很常見，再加上前列腺的惡性腫瘤生長緩慢，早期的前列腺癌症狀並不明顯，因此部分病人發現患病時已屬中晚期。

前列腺癌的成因至今依然不明，即使Allen一向生活健康，不煙不酒，飲食正常，恒常有運動，仍然發病。他回想當初確診時，難免經歷恐慌害怕的階段，心中全是「點解係我」的滿腔疑問。幸好堅強樂觀的性格讓他能沉靜下來，面對艱辛漫長的治療過程。

▲ 陳介保的畫作得到不少人賞識，他曾致送畫作予影星任達華。（被訪者提供）

生命比面子更重要

一般而言，前列腺癌的治療方法主要是切除前列腺的外科手術、放射治療，以及減少前列腺大小並抑制癌細胞生長的賀爾蒙療法。Allen在治療時經歷了不少打擊。「做手術後發現前列腺傷口附近有小量癌細胞，再進行電療。後來雖然傷口附近的癌細胞消失，卻發現癌細胞轉移至肋骨、淋巴和脊柱。」每個難關都是意志的考驗，可幸能一一克服，如今他已算是癌症康復者。

對比坊間對乳癌、子宮頸癌的坦然接受，以Allen所見，前列腺癌卻成為不少男士的忌諱。「男人愛面子，認為前列腺有問題，特別是患癌，沒有了性生活，失去尊嚴，甚至不想去醫病，病情愈拖只會愈嚴重。」就如在風氣較為保守的馬來西亞，情況更加嚴峻。「有關這方面資訊太封閉，即使舉行講座，很多時只限於男性參加，或是只有妻子陪同出席。」他直言在寶貴生命受到威脅之下，面子問題完全不值一提。

▲ 陳介保不時舉行慈善畫畫活動，籌款幫助同路人。（被訪者提供）

在患病期間，他確切感受到個人力量的渺小，特別是對意志力的考驗，稍一鬆懈便會崩潰，除了家人朋友的支持之外，同路人的互相勉勵一樣重要。Allen無奈指，醫生工作極為忙碌，他們沒有太多時間去為病人冷靜分析病情，客觀地評估。特別是對癌症患者，很多時只留下「你大約剩下幾年壽命」的結論，就如當年醫生說他只能多活3年。他直言不少患者就給這些冰冷的言語嚇得心驚膽跳，甚至失去希望。

同路人互相勉勵

近年他不時到醫院病房分享經歷和感受，以他當初被判了只有3年壽命的人，在5年後仍能行動自如的活生生例子來鼓勵他人。「不是說你去勉勵打氣，病人就會聽，你要跟他們一樣，曾經患有癌症，明白他們究竟在經歷甚麼，當中的痛苦煎熬，真的要親身體會過才能理解，他們對你的鼓勵才聽得入耳。」

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艱苦的人生歷練更能激發創作靈感，在他患病後，畫作內容亦變得豐富起來。「以前畫畫多數用喜歡事物為主角，患癌後，就想用畫作來表達不同的故事。」他的畫作大都充滿不同的喻意，不時會見有畫上破碎的花瓶。「花瓶就像我們的身體，破碎了便代表患重病不再健康，但最後都能黏貼起來，代表努力跟病魔奮戰。」在《寶貝放在瓦器裏》可見花瓶從裂縫中透出強大光芒，喻意人生必須抱有希望，繼續發光發熱。另一幅則畫了幾位小朋友的《希望》，意謂大家同心協力保護燭光，總比一個面對狂風來得強大，同路人的互相打氣和勉勵，甚有意思。

記者：劉妙賢