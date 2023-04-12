【減肥大作戰】飲咖啡改善疲勞　營養師揭4大好處：1個時間點飲極速燃脂

不少都市人習慣於早上喝一杯咖啡「吊命」，幫助自己醒腦提神，應付一天工作。近日台灣有營養師就指出，喝咖啡可提升新陳代謝、增加運動專注力、提高無氧運動的耐力及高強度運動中的表現，甚至能減少運動中的疲勞感，而一天中的一個時間點喝咖啡，更能有效燃脂。

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台灣營養師吳欣陵在Facebook專頁上寫到，咖啡因（caffeine）是一種興奮劑，作用於中樞神經與周圍神經系統，會阻斷大腦中誘導睡眠的物質，從而達到提高專注力、減少疲倦感的作用。吳欣陵又指出，運動前喝咖啡有4大好處：

1. 提升新陳代謝

有研究指出，比起單獨運動，運動前喝黑咖啡能夠促進脂肪細胞將脂肪酸釋放進血液中，作為能量來源，更有效地燃燒脂肪。

2. 增加運動專注力

咖啡因通過與大腦中腺苷酸的受體結合，讓人變得亢奮，並且提高專注力。

3. 提高無氧運動的耐力及高強度運動中的表現

藉由「節省」肝糖消耗，加速脂肪利用，讓脂肪作為運動主要能量來源。

4. 減少運動中的疲勞感

咖啡因可以促進中樞神經釋放出多巴胺，降低疼痛感，從而改善運動引發的疲勞。

吳欣陵表示，若想在運動前喝咖啡增強運動效果，建議在運動前40至60分鐘內攝取咖啡因，並且需達到每公斤3至6毫克的劑量。假設訓練者體重為50公斤，便需喝到150至300毫克的咖啡因量，等於要喝到便利商店的大杯美式，或連鎖咖啡店每日精選咖啡的小杯。如果不喝咖啡，亦可以考慮從茶類、能量飲品或熱朱古力作補充。

然而，短時間內過量攝取咖啡因，可能會引發心悸、心跳加速、頭痛、顫抖、噁心及腹瀉等不適。吳欣陵提醒，如有定期服用藥物，可能與咖啡因產生交互影響，應先諮詢醫生或藥劑師。孕婦可以攝取咖啡因，但需以不超過200毫克為原則，避免影響胎兒安全。長期缺乏鈣質人士，若每天飲用超過300毫克以上咖啡因，則會增加骨質疏鬆的風險。

她又補充，根據台灣衛福部建議，成人每天的咖啡因攝取量應為300毫克以下，而含有咖啡因的產品需以紅、黃、綠標示區分其含量，因此購買咖啡時，可留意菜單上的標示。紅色代表每杯咖啡因總含量201毫克以上，黃色為101至200毫克，綠色則為100毫克以下。

同場加映：10款3合1即溶咖啡的咖啡因含量

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責任編輯：羅嘉欣