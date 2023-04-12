【HIV感染】內地男來港尋歡發現安全套「穿咗」　擔心染愛滋急求醫

▲ 內地男來港尋歡發現安全套「穿咗」，擔心感染愛滋急求醫。

不安全性行為可以是傳染性病的源頭。最近有急症室醫生在網上分享，早前一位來自內地、操普通話的男子，疑似在香港尋歡，正享受魚水之歡時，突然發現安全套「穿咗」。由於擔心女伴「污糟」，男子於是慌忙去到急症室求醫，兼多次追問醫生感染上HIV的機率。醫生其後建議，男子或可使用自費藥物去降低感染機會，惟男子一聽見藥費要「萬幾兩萬蚊」，最終選擇「都係搏一搏， 唔食藥，唔驗喇」，並意欲「走數」，不付診金。

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暱稱「長頸鹿醫生」的急症室醫生，日前在Facebook專頁「問問Dr Friend - 長頸鹿醫生」分享，指日前一位操普通話的內地男子，由於在早前發生性行為期間，安全套突然破掉，因而前來求診。由於語言差異，雙方溝通一度出現困難，醫生首先用不太靈光的普通話，詢問與男方發生性行為的對象背景，「和你行房的。。。是誰呀？」，「那麼。。。她是。。。什。。。麽。。。人？ 做甚麼。。。工作？」，醫生指當時對以上問題其實頗不好意思，明知對方性交對象一定非太太，但「唔問唔得」。

經過一輪交涉，醫生意會到男子前來醫院求醫，不外乎是憂心是否有機會感染性病，又指對方問題眾多：「 我那個『破了的時間大約一，兩分鐘』我就已經發現了，感染的機會是否很低？」、「香港多唔多愛滋病／HIV positive 病人？」、「咁我都好大機會無事啦？」、「當我頭先中咗HIV，係咪而家驗就驗到？」、「我淨係驚會中HIV, 係咪有啲藥可以食去預防?」、「藥費幾多錢？」

惟當醫生回應藥費需「萬幾兩萬蚊」時，情況就仿似一個對賭局面，對方需要賭「性伴有無HIV」、「值唔值得用萬幾兩萬蚊買個安心」、「選擇而家唔食嘅話， 就算三個月之後驗到有先再食就已經太遲」

醫生指男子就這樣糾結了半小時，最後選擇「都係搏一搏， 唔食藥，唔驗喇。」，但仍補問醫生一句：

我而家唔食藥，唔化驗了。我還需要比診金嗎？

此話令醫生相當無言，醫生於文末亦表示：「你尋歡有無比錢我就唔知不過。。。。而家尋完知，唔會反而唔駛比下話？」並在文末提醒大眾「想賭唔輸」， 唯一辦法便是不要賭。

文章獲長頸鹿醫生授權報道，內容經編輯有所修訂。

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責任編輯：羅嘉欣