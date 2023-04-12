【珍惜眼前人】父臨終遺言太潦草女兒看不懂　網民助破解9字極催淚

▲ 內地有名爸爸臨終遺言太潦草，網民助破解，看後令人淚崩。

面對生老病死，最放不下的是家人！內地有網民提及爸爸臨終說出遺言，由於家人聽不到，爸爸吃力地寫下來，但字跡太潦草，她看不明白，求助網民幫助破解，網民出力嘗試推測，最終有網民成功解開了9字遺言，句子蘊含了對家人的愛，極度催淚。

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女兒看不明爸爸遺言

綜合內地網媒報道，內地有女網民於上周三（4日）在「小紅書」發帖，她以「認不出爸爸臨終寫的字」為題發文，上傳一張照片，在筆記本一頁紙上，見有黑色原子筆畫了一堆不明的字。事主表示是爸爸寫的，爸爸近日病逝，臨終前拉着媽媽的手說話，但由於媽媽聽不懂，讓爸爸寫出來。

爸爸走了，從此我再也當不了孩子……寫了一行媽媽說看不懂，又拿過紙筆寫了一行，這大概就是爸爸最後留下的隻言片語了。

▲ 爸爸努力留下字句，但女兒看不明。（圖片︰小紅書）

網民破解9字極催淚

由於女兒及家人都看不懂爸爸寫的遺言，決定求助網民可否認出來，讓她知道爸爸臨終有何囑咐。

熱心的網民紛紛嘗試解讀，可惜不容易推測，不少人只是大概認出幾隻字，去推測大概意思，有留言「我永遠……我想你……其他的認不出來」、「第二行第一個字應該是我，第二個字像你，第三個字像走，最後像好或者強，你該找個筆記專家試試，畢竟是父親遺筆」、「第一行，大意是他並不怕死，勸你不要難過，第二行，大意是此去再無期，從此你要堅強」。

有網民成功解讀出爸爸遺言，9隻字就是 「不要難過，我想你堅強」。此9字令人看後非常感動，令人淚崩。另有網民安慰事主，希望她能夠依照爸爸的心願堅強起來。有網民分享喪父/母之痛，「你還有留字，我爸爸走的時候一句話都沒有留給我們」、「我媽媽給我說的最後一句話是，我最放心不下的就是你」。

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責任編輯︰王明芳