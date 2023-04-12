【尋元記】平日朝九晚五周末只溫3小時　DSE狀元追求慢活學習︰狂chur難記入腦

▲ DSE狀元追求慢活學習，認為腦部放鬆才可以提升學習效能。

今屆DSE筆試將於4月21日開考，進入最後倒數階段，相信很多應屆考生都準備就緒，迎接挑戰。2019年DSE狀元陳韋諾就提醒，溫習固然重要，但亦要平衡生活，有充分的休息和放鬆，才能提升學習效能，同時別存與人競爭心態，盡力做到自己最好便已足夠。

近年除了傳統名校，亦愈來愈多地區名校出產狀元，陳韋諾就是位於筲箕灣的聖馬可中學史上首位DSE狀元，現於香港中文大學醫學院就讀4年級。出身中產家庭、父親是公務員的韋諾，自小讀書成績不俗，從未補過習，中二開始找到讀書竅門，例如訂立時間表和做筆記，漸漸體會知識的樂趣，自始就年年考全級第一。

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針對弱科加強操練

韋諾上月趁中六最後上課日，返回母校跟師弟妹分享讀書心得。他認為，時間分配是最重要，很多人會在Study Leave才開始衝刺操卷，但他從中五下學期就開始預備，根據已教的課題做歷屆試題，他每周訂一次時間表，例如必須溫好某個科目哪些課題、或做好哪些試題等。

由於中五時課外活動比較忙碌，他連午飯時間都用半小時來溫習。韋諾表示，會先溫習自己比較弱的科目，因為需要多花時間梳理，特別是中文作文，不是一兩個月狂寫就會好，而是要慢慢浸淫。

除咗老師俾嘅（作文）功課，我每星期仲會寫一至兩篇俾老師批改，針對不同文體去寫，從而知道邊啲地方需要改進。

▲ 陳韋諾是聖馬可中學2019年的DSE狀元。（黃建輝攝）

平衡生活放鬆身心

有不少考生都喜歡到公共圖書館的自修室溫習，但韋諾就喜歡在校讀書，因溫習室旁邊就是教員室，遇到難題可以隨時向老師求助。放學後若沒有課外活動就留校溫書，最遲試過溫到7時半才離開。即使到Study Leave時，他周一至周五都每日9時準時回校，溫到下午5時許。

不過，韋諾強調，平衡生活很重要，因此他離開學校回家後就是休息時間，星期六和星期日他都會較晚才起床，下午溫習3小時，其餘時間亦是休息，會聽歌、彈琴、與父母去行山做運動等，讓腦部放鬆，才可以提升學習效能。

不斷chur讀書好難記入腦，操卷會做到盲目，操卷唔係要不斷做，而係要明白自己錯咗啲咩。

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做好自己不要比較

DSE在很多人眼中是一場殘酷的競爭，但韋諾從不認為身邊的同學是對手，相反大家一起溫習、互相學習才是雙贏。他坦言，考到7科5**成為狀元是意料之中，因應考前都有評估過自己的能力水平，最終亦如願達標。他認為，今屆考生經歷過往3年疫情停課和上半日課，應考面對的挑戰比他當年大，

要有樂觀心態，就算見到有唔識做嘅題目都唔使徬徨，可能好多人都唔識，而且後面亦可能簡單題目執到分，做得自己最好就足夠。

自高中時選了生物科，韋諾就發現研究人體是十分有趣的事，特別是細小腦部卻有如此多功能，令他深深著迷，因此入讀了中大醫學院，他認為課程很有意義和挑戰性，相比中學時只讀教科書，現時更著重自學和實戰，例如「解剖學」需要親自解剖、上網查看資料和買模型研究等，今學年開始亦要到醫院上堂，準備日後的實習。

韋諾表示，完成醫學院課程及實習後，計劃赴外國醫院及大學深造數年，但最終仍會回港行醫。他認為，香港是他熟悉的地方，可以跟病人有良好溝通，為病人提供最好的服務。

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記者：林愛娜