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【港鐵意外】7旬翁羅湖站墮軌頭破血流　東鐵綫加裝閘門防意外【附圖】

社會 16:46 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》Facebook圖片）

大圍、大埔墟、上水等東鐵綫車站過去屢現墮軌事故，昨日（11日）就有七旬老翁在羅湖站失足墮軌，摔至頭破血流，更要送院治理。港鐵早前宣布正為東鐵綫月台加裝幕門，有網民今日（12日）就發現，大埔墟站月台率先加裝閘門，閘門有成年人高度，相信有助減少同類意外。

警方昨日（11日）晚上接報，指在港鐵羅湖站月台，2名老翁在月台候車時，當中一名72歲老翁懷疑因失平衡墮下月台，摔至頭破血流橫臥路軌。

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同行71歲老翁見狀大驚，嘗試伸手將朋友拉回月台，被趕至現場的港鐵職員阻止，並隨即報案。

救援人員接報到場，將老翁救出，他額頭及嘴部受傷，血流披面浸濕口罩，清醒被送往北區醫院治理。初步調查指，老翁事前曾經飲酒，相信事件屬意外。

事實上，以上意外並非罕見，翻查記錄，截至今年3月24日，港鐵今年已通報3宗因有人進入東鐵綫路軌範圍，而導致服務延誤的情況。

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為加強鐵路安全，港鐵較早前宣布陸續為東鐵綫月台加裝閘門，工程涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站路段的13個車站，合共35個月台近1600對閘門。

有網民今日（12日）發現，大埔墟站已率先開始安裝閘門。由相片可見，閘門高度與一個成年人相若，相信可避免同類事故發生。

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記者：黃穎津、陳梓蔚

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