【兄弟情深】5歲弟弟患血癌哭求「不能放棄我」 哥哥捐骨髄充當移動血庫

▲ 哥哥捐骨髓救弟弟。

兄弟情深，血濃於水！內地一位5歲男童患上急性血癌，哥哥得知自己是家庭中唯一的骨髓移植合適者，二話不說就答應，更直言一定要救活弟弟，哥哥雖然只有14歲，但十分懂事，為了弟弟更不惜充當移動血庫，隨時為他輸血，親情令人鼻酸。

根據內地傳媒報道，四川達州5歲男孩吉祥，兩年前開始沒力氣上樓梯、不停反覆感冒，到醫院驗血後確診患上急性成熟B淋巴細胞白血病L3，壞細胞更已入侵骨髓。吉祥化療後一年，曾兩次病發，醫生建議只能進行骨髓移植，惟家中只有14歲的哥哥符合移植標準，哥哥得知後馬上答應，更堅定地說︰

弟弟我肯定救！

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不過吉祥移植了哥哥的骨髓後，卻出現排斥反應，需接受放射治療，經過20次放射治療後，他臉部水腫得厲害，治療完不到10天，下脖子竟長出了實體瘤。醫生指實體瘤長可能會越長越大，風險很高，加上脖子本來就比較脆弱，只能抽哥哥的細胞去培養，並進行卡提療法。哥哥一直陪在吉祥身邊，怕弟弟隨時需要他的血，這樣，哥哥就成了吉祥移動的血庫，陪他抗癌，不離不棄。

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病弟哭求「不能放棄我」

吉祥媽媽接受訪問時透露，吉祥不停喊︰「媽媽我要治！」、「你們不能放棄我」、「我還那麽小，還沒上學」，說到這裏，吉祥媽媽也抽心的哭起來，決定無論花費多少都要治好兒子。

媽媽說，一家人為治好吉祥已花近百萬，大部分是借款，父母不惜向以前同事、老闆借款。面對巨大的醫療開支，媽媽直言不知道之後還要花多少錢，在漫長的治療中，只能見步行步。

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