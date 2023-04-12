【單戀這件小事】Gin Lee分享暗戀經歷　開直播豪請粉絲睇戲

▲ 導演何爵天答謝Gin支持。

過去多演繹慘情歌的Gin Lee新歌《單戀這件小事》今日（12日）推出，有別於她以往曲風，是首甜甜的R&B情歌，原來是應fans所求，「因為好多fans都想聽我唱多啲R&B，以往唱的歌絕大部份係慘情歌，所以今次特別揀呢個style。」

Gin刻意挑選於自己求學時間、影響她很多的歌手的歌曲類型，「呢首歌好Babyface，嗰個年代仲有Destiny's Child、Toni Braxton等等，讀書時好鍾意聽佢哋嘅歌。而家講呢個單戀嘅故事，亦都係求學時期好多美好事情，睇番嗰個年代聽呢啲歌回憶係好美好。」

▲ 新歌《單戀這件小事》

Gin亦分享了自己的單戀小故事，讀書時期喜歡上一個靚仔又有才華的學長，自以為毫不浪漫的Gin因為學長而親手製作小禮物，每見到對方喜歡的東西，都會買下並不署名地偷偷寄給他，期望有日對方會猜到自己是送禮人。

「通常鍾意人嘅時候，我嗰個狀態會囉囉攣、每一日都甜絲絲，好似所有嘢都會變得好美好。每一日都會好想同佢message、講電話，我真係好識講電話，可以講十幾個鐘，哈哈，煲電話粥係我嘅強項！」

另外，昨晚（11日）她玩直播跟網民互動，因有網民提議組團睇戲，Gin一口答應，隨即聯絡戲院部同事，豪氣請fans到英皇戲院觀賞電影《死屍死時四十四》。

一切準備就緒，Gin對網民說：「你哋唔好跣我，去到得我自己一條友睇，唔好放我飛機呀，哈哈。」到達戲院取戲飛後，Gin不停派飛及合照，笑言：「呢排好多嘢撈，又要派飛又要送外賣。」

完場後電影導演何爵天突然現身戲院，原來朋友告知Gin突發請睇戲，所以便特意趕過來戲院致謝。即興深夜睇戲由召集到開場的個多小時，已引來百多位粉絲入場睇戲，Gin號召力認真驚人。



