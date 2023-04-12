【Marvel隊長2】公布首個預告片　韓國男星朴敘俊造型曝光

2023年由《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）為Marvel電影宇宙第5階段揭開序幕，而緊接《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）後，《Marvel隊長2》（The Marvels）將本年壓軸登場。

在《Marvel隊長2》首支預告公開，當中最大亮點當然是，超人氣韓星朴敘俊（Park Seo-joon） 造型首度曝。

在預告中朴敘俊以帥氣長髮造型打扮、身穿藍綠色盔甲率領軍隊高呼，相當帥氣吸睛，引發各地粉絲熾熱討論。

神盾局長強勢回歸

除型男加入，神盾局長費尼克（森姆積遜飾）連同另一位人氣王萌爆貓貓小鵝 (Goose) 亦強勢回歸，觀眾期待度倍增。

《Marvel隊長2》(The Marvels) 繼續由奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演Marvel隊長（Captain Marvel），加上伊曼維拉尼（Iman Vellani）飾演的Ms. Marvel 及《温黛與幻視》（WandaVision）的夢妮卡Monica Rambeau（緹安娜柏麗絲飾），3人的超能力突然互換，導致他們身處的位置被轉移，英雄集結，將改變一切，拯救宇宙。

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