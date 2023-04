【Marvel隊長2】公布首個預告片　韓國男星朴敘俊造型曝光

2023年由《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)為Marvel電影宇宙第5階段揭開序幕,而緊接《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)後,《Marvel隊長2》(The Marvels)將本年壓軸登場。

在《Marvel隊長2》首支預告公開,當中最大亮點當然是,超人氣韓星朴敘俊(Park Seo-joon) 造型首度曝。

在預告中朴敘俊以帥氣長髮造型打扮、身穿藍綠色盔甲率領軍隊高呼,相當帥氣吸睛,引發各地粉絲熾熱討論。

神盾局長強勢回歸

除型男加入,神盾局長費尼克(森姆積遜飾)連同另一位人氣王萌爆貓貓小鵝 (Goose) 亦強勢回歸,觀眾期待度倍增。

《Marvel隊長2》(The Marvels) 繼續由奧斯卡影后貝兒娜森(Brie Larson)飾演Marvel隊長(Captain Marvel),加上伊曼維拉尼(Iman Vellani)飾演的Ms. Marvel 及《温黛與幻視》(WandaVision)的夢妮卡Monica Rambeau(緹安娜柏麗絲飾),3人的超能力突然互換,導致他們身處的位置被轉移,英雄集結,將改變一切,拯救宇宙。

