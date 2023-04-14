【世界聲綫關注日】香港每3人就有1人曾有聲沙問題　嚴重可引致聲帶瘜肉需做手術切除

▲ 九龍東醫院聯網言語治療部部門經理林昕圻（左）九龍東醫院聯網耳鼻喉科副顧問醫生梁藹心（右）（梁偉榮攝）

本周六（16日）為世界聲綫關注日，鼓勵大眾多留意自己的聲綫狀況，香港中每3人就有1人曾經有聲線障礙問題，如聲綫沙啞及説話時「唔夠氣」等問題，嚴重更會引申至聲綫瘜肉，需要做手術切除。因此九龍東醫院聯網耳鼻喉科副顧問醫生梁藹心建議，如聲綫沙啞情況持續數星期或以上，建議盡早求醫。

梁醫生表示，患有聲帶疾病的成因一般主要為過度使用聲帶，太大聲或長期不正確發音所致，隨著年齡增長、有吸煙、飲酒等習慣、或需要長期大量說話的職業，如老師及歌手等，亦會增加患有聲綫障礙的風險，嚴重可引致聲帶疾病，如聲帶結節、聲帶瘜肉及聲帶囊腫，故此她建議若聲沙情況持續數星期或以上，應盡早求醫。

聲綫障礙可引至聲帶疾病，包括聲帶結節、聲帶瘜肉及聲帶囊腫，大部分聲沙的患者可以透過言語治療調整説話方式，例如改善説話習慣及學習正確用聲方法。醫管局成立聲線診療所，接收由耳鼻喉科專科門診轉介的較複雜個案，提供更深入的評估及治療，平均每個月處理約12至15位病人個案，為他們提供微創激光手術、内窺鏡手術及注射治療等。

梁醫生指，患有聲帶瘜肉的病人需要透過手術切除瘜肉，以往舊式手術需要病人全身麻醉，不便年紀大的患者進行手術，手術亦是直接喉鏡的顯微方式，配合細微剪刀切除聲帶瘜肉，有機會傷害到附近組織，術後容易留有傷疤，且不能徹底切除瘜肉，令不少病人誤以為手術失敗或病情再次復發。為此，醫管局引入微創激光手術後，病人在手術過程中只需局部麻醉，完成整個手術最快只需15分鐘，復發率低，可令更多病人得益。

九龍東醫院聯網言語治療部部門經理林昕圻建議，日常可透過簡單方法護理聲綫，如避免做直接損耗聲綫的行為，如放縱地大笑或大哭及減少不必要的長時間說話等，他又指，腹式呼吸練習及肩頸鬆弛練習也有助改善問題。由於肩頸肌肉繃緊會同時拉緊喉部肌肉，故肩頸鬆弛練習協助消除肩頸肌肉的緊張，有助輕鬆發聲。

聲線護理方法：

避免放縱大笑或大哭

避免胡亂大叫或尖叫

戒除習慣性清喉嚨

減少不必要的長時間說話，如「煲電話粥」

聲線出現問題時，就要休息和接受治療，避免走入「用力發聲」的惡行循環

多喝溫水，避免煙酒及刺激性食物

在空曠地方或遠距離大聲講話，盡量使用揚聲器 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

今年42歲的馬女士現職為特殊學校老師，負責教導自閉症、過度活躍症及輕度至中度智障的學生，每天需要教授5至6節，每節35分鐘的課堂，她早於2010年便開始出現聲沙及腫痛，期間有嘗試吃喉糖及接受言語治療紓緩情況，更曾經向學校請約1至2星期的大假休養聲音，可惜情況沒有好轉。礙於傳統手術的風險，馬女士選擇維持病情達8年之久，至於2018年轉介給梁醫生，才進行微創激光手術切除聲帶瘜肉，手術後聲帶立即回復正常，甚至表示「好過2010年之前」，她指，由於術後聲帶仍有紅腫，因此會按言語治療師建議，先禁聲1至2星期，並持續做腹式呼吸練習，改善發聲方法，避免舊病復發。

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記者：李芷玲