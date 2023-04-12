【旅遊2023】最平$26起入手台灣高質首飾　復古華麗+簡約知性+新輕奢珠寶

▲ TOPick為你推介台灣5大高質飾品品牌。

台灣旅行，除了打卡、食盡美食外，不少女士都喜歡入手台灣飾品，全因平價、高質、種類多。TOPick為大家推介5個CP值高又價錢親民的台灣飾品品牌，大手買入都不心痛，品牌更有海外配送服務，回到香港都可以再買!

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1) 經濟實惠、種類多 - Vacanza Accessory

▲ 青春休閒、甜美可愛及優雅氣質款式都有，更因應不同季節推出期間限定系列。 (圖片來源: Vacanza Accessory Facebook)

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睇開飾品的你，相信對這個品牌完全不陌生。Vacanza是意大利文「假期」的意思，設計理念希望大家戴上飾品，生活就是假期。品牌主打簡約精緻、知性優雅風格，近年更推出輕奢系列珠寶，不論休閒、約會、上班、正式場合或宴會，都總有一款合適。

飾品以925純銀而製，不會生鏽褪色，即使睡覺時戴著亦十分舒適。亦有無痛夾式耳環，迎合不同女生需要。價格方面，最平NT$250 (約HK$64)就有交易。在節慶日子如雙11、週年慶、春季購物節等，折扣優惠更是極為瘋狂。

Vacanza Accessory提供海外配送服務，採用「7-11 跨境宅配」或「7-11 跨境門市取貨」寄送，港澳地區運費為NT$250(約HK$64)，活動期間買滿指定金額免運，一般2-3天就會到貨。

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2) 簡單俐落、首飾+服裝店 - Yve

▲ 品牌有售服飾及飾品。 (圖片來源: Yve網站截圖)

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除了是首飾店外，亦是一間服飾店。品牌以「與其被搶，不如自己花」為設計理念，希望每個女生為自己而活，把錢投資在自己身上，變得更特別更自信美麗。因此，飾品和衣物由設計師親自製作，主打簡約大方、獨特個性及質感，當中更帶有一絲乾脆利落的成熟知性感。

品牌定位清晰，不易和其他品牌撞款之餘，單品的名字亦十分有創意，如:心靈富足顏值逆天、除了時髦還是時髦、咬緊牙關、過得去的｜都只是檻、多喝水沒事等，十分有趣。

價格方面，飾品最平約NT$100起(約HK$26)，服飾價格約NT$116起(約HK$30)。Yve提供海外配送服務，不過沒有免運優惠，而且到付，而速遞方式採用「順豐標準快遞」寄送，一般一星期就會到貨。

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3) 明星熱捧、由低調到華麗款式都有 - Lucy’s

▲ Lucy’s深受明星熱捧。(圖片來源: Lucy’s Facebook)

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品牌以Beatles的名曲「Lucy in the sky with diamonds」為名，希望大家戴上Lucy’s的飾品後，展現最獨特最具個性的美麗。因此，飾品集多元文化風格、大膽設計及別緻獨特於一身。

簡約大方、時尚華麗、前衛的款式都一應俱全，更曾與不同品牌合作，推出獨家聯名系列如: My Little Pony、Eelin及Hello Kitty等，每一款都是與眾不同的設計。

雖然是不少藝人、名媛的指定愛牌，不過價格親民，耳環最平NT$150(約HK$39)，手鍊、項鍊最平NT$390(約HK$100)。品牌提供海外配送服務，採用「順豐速運」寄送，港澳地區運費NT$400(約HK$103)。

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4) 復古高貴華麗風 - Fudge

▲ 優雅復古飾品，打造出獨特精緻感覺。 (圖片來源: Fudge網站截圖)

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主打韓國飾品，以優雅精緻、復古華麗設計為主，所以飾品以珍珠、金屬、鑲鑽為主要設計，款式眾多。

除有925純銀系列之外，亦有理石紋、壓克力、琺瑯、復古手工系列等，十分受上班族女生愛戴。雖然華麗風設計，不過多層次疊戴亦沒問題。用色方面，飾品有金色、銀色系可選，百搭易襯之餘，亦適合亞洲人膚色。

飾品精緻，價格平宜近人。最低NT$190 (約HK$49)就可以入手一對耳環，項鍊最平NT$250 (約HK$64)，婚嫁系列飾物最平NT$280 (約HK$72)就有交易。品牌提供海外配送服務，採用「順豐速運」到付方式寄送，港澳地區運費NT$ 120起(約HK$31)。

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5) 新輕奢珠寶 - ARTISMI Fine Jewelry

▲ 18k黃金珍珠耳環。 (圖片來源: ARTISMI Fine Jewelry網站截圖)

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品牌已成立5年，意指「Art is me.」，認為珠寶不再是昂貴奢侈品，而是每天都能配戴的設計，亦是女士對自己的寵愛及質感生活的演繹。設計師以「包容」、「勇敢」、「創造」、「前進」及「改變」等元素，作9個系列設計靈感。

珠寶以兩大經典元素--珍珠及鑽石為主，配上精巧優雅的設計及巧手工藝，以符合美國Gold Vermeil標準的925高品質純銀、18K金等物料而製，創造出獨特又可日常配戴的珠寶。最近，2023年春夏《Button系列》為例，品牌將加入各色天然寶石與珍珠融合，令人眼前一亮。

由於材質以貴金屬、純淨鑽石、高品質珍珠為主，所以品牌定價在中高價位，單品最平為NT$2070 (約HK$533)。品牌提供海外配送服務，採用「EMS 國際快捷」方式寄送，中港地區運費NT$ 450(約HK$116)，一般3-5個工作日就會到貨。

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責任編緝：張懿慧