【旅遊2023】最平$26起入手台灣高質首飾　復古華麗+簡約知性+新輕奢珠寶

▲ TOPick為你推介台灣5大高質飾品品牌。

台灣旅行,除了打卡、食盡美食外,不少女士都喜歡入手台灣飾品,全因平價、高質、種類多。TOPick為大家推介5個CP值高又價錢親民的台灣飾品品牌,大手買入都不心痛,品牌更有海外配送服務,回到香港都可以再買!

最新影片推介

1) 經濟實惠、種類多 - Vacanza Accessory

▲ 青春休閒、甜美可愛及優雅氣質款式都有,更因應不同季節推出期間限定系列。 (圖片來源: Vacanza Accessory Facebook)

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

睇開飾品的你,相信對這個品牌完全不陌生。Vacanza是意大利文「假期」的意思,設計理念希望大家戴上飾品,生活就是假期。品牌主打簡約精緻、知性優雅風格,近年更推出輕奢系列珠寶,不論休閒、約會、上班、正式場合或宴會,都總有一款合適。

飾品以925純銀而製,不會生鏽褪色,即使睡覺時戴著亦十分舒適。亦有無痛夾式耳環,迎合不同女生需要。價格方面,最平NT$250 (約HK$64)就有交易。在節慶日子如雙11、週年慶、春季購物節等,折扣優惠更是極為瘋狂。

Vacanza Accessory提供海外配送服務,採用「7-11 跨境宅配」或「7-11 跨境門市取貨」寄送,港澳地區運費為NT$250(約HK$64),活動期間買滿指定金額免運,一般2-3天就會到貨。

了解更多【按此】

2) 簡單俐落、首飾+服裝店 - Yve

▲ 品牌有售服飾及飾品。 (圖片來源: Yve網站截圖)

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了是首飾店外,亦是一間服飾店。品牌以「與其被搶,不如自己花」為設計理念,希望每個女生為自己而活,把錢投資在自己身上,變得更特別更自信美麗。因此,飾品和衣物由設計師親自製作,主打簡約大方、獨特個性及質感,當中更帶有一絲乾脆利落的成熟知性感。

品牌定位清晰,不易和其他品牌撞款之餘,單品的名字亦十分有創意,如:心靈富足顏值逆天、除了時髦還是時髦、咬緊牙關、過得去的|都只是檻、多喝水沒事等,十分有趣。

價格方面,飾品最平約NT$100起(約HK$26),服飾價格約NT$116起(約HK$30)。Yve提供海外配送服務,不過沒有免運優惠,而且到付,而速遞方式採用「順豐標準快遞」寄送,一般一星期就會到貨。

了解更多 【按此】

最新影片推介

3) 明星熱捧、由低調到華麗款式都有 - Lucy’s

▲ Lucy’s深受明星熱捧。(圖片來源: Lucy’s Facebook)

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

品牌以Beatles的名曲「Lucy in the sky with diamonds」為名,希望大家戴上Lucy’s的飾品後,展現最獨特最具個性的美麗。因此,飾品集多元文化風格、大膽設計及別緻獨特於一身。

簡約大方、時尚華麗、前衛的款式都一應俱全,更曾與不同品牌合作,推出獨家聯名系列如: My Little Pony、Eelin及Hello Kitty等,每一款都是與眾不同的設計。

雖然是不少藝人、名媛的指定愛牌,不過價格親民,耳環最平NT$150(約HK$39),手鍊、項鍊最平NT$390(約HK$100)。品牌提供海外配送服務,採用「順豐速運」寄送,港澳地區運費NT$400(約HK$103)。

了解更多 【按此】

4) 復古高貴華麗風 - Fudge

▲ 優雅復古飾品,打造出獨特精緻感覺。 (圖片來源: Fudge網站截圖)

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

主打韓國飾品,以優雅精緻、復古華麗設計為主,所以飾品以珍珠、金屬、鑲鑽為主要設計,款式眾多。

除有925純銀系列之外,亦有理石紋、壓克力、琺瑯、復古手工系列等,十分受上班族女生愛戴。雖然華麗風設計,不過多層次疊戴亦沒問題。用色方面,飾品有金色、銀色系可選,百搭易襯之餘,亦適合亞洲人膚色。

飾品精緻,價格平宜近人。最低NT$190 (約HK$49)就可以入手一對耳環,項鍊最平NT$250 (約HK$64),婚嫁系列飾物最平NT$280 (約HK$72)就有交易。品牌提供海外配送服務,採用「順豐速運」到付方式寄送,港澳地區運費NT$ 120起(約HK$31)。

了解更多 【按此】

5) 新輕奢珠寶 - ARTISMI Fine Jewelry

▲ 18k黃金珍珠耳環。 (圖片來源: ARTISMI Fine Jewelry網站截圖)

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

品牌已成立5年,意指「Art is me.」,認為珠寶不再是昂貴奢侈品,而是每天都能配戴的設計,亦是女士對自己的寵愛及質感生活的演繹。設計師以「包容」、「勇敢」、「創造」、「前進」及「改變」等元素,作9個系列設計靈感。

珠寶以兩大經典元素--珍珠及鑽石為主,配上精巧優雅的設計及巧手工藝,以符合美國Gold Vermeil標準的925高品質純銀、18K金等物料而製,創造出獨特又可日常配戴的珠寶。最近,2023年春夏《Button系列》為例,品牌將加入各色天然寶石與珍珠融合,令人眼前一亮。

由於材質以貴金屬、純淨鑽石、高品質珍珠為主,所以品牌定價在中高價位,單品最平為NT$2070 (約HK$533)。品牌提供海外配送服務,採用「EMS 國際快捷」方式寄送,中港地區運費NT$ 450(約HK$116),一般3-5個工作日就會到貨。

了解更多 【按此】

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023,豐富獎品等緊你!https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝:張懿慧