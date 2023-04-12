【前新聞之花】陳嘉倩行山晒美照派「軍糧」　騷小蠻腰加煞食笑容夠養眼【多圖】

▲ 嘉倩BB好正！

前新聞之花陳嘉倩憑着甜美的樣子，成功俘虜不少男士的心，加上她不時在社交網分享美照，吸引一班網民紛紛讚好，更叫她為「嘉情BB」。

【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶 由主播到KOL散發女人味【多圖】

行山晒美照

近日天氣舒適，陳嘉倩就去行山當然不忘晒相派福利，小背心上陣的她微露線頭，又大晒小蠻腰，展現美好身段，加上其甜美笑容，認真無得輸！

她留言表示：「台灣登完山返嚟香港都要繼續登山，呢兩日天氣實在太啱行山了，乾爽有風只係唔多見到太陽伯伯。」

一班網民紛紛留言讚好，更表示「嘉情BB就是我的太陽」﹑「太美了」，又指隔着個Mon都被她電暈！

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由主播成為藝人

陳嘉倩在2014年加入無綫新聞，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。

在2017年她宣布告別廣播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。

之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目如《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》，逐漸成為藝人。

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