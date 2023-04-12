【明星育兒】瘋狂玩盡侏羅紀樂園 黎諾懿大仔最愛探險洪天明兩子雀躍玩VR
《侏羅紀恐龍探險樂園》3月底登陸香港E-Max，吸引了娛樂圈一班藝人帶埋小朋友一齊嚟探險玩樂，享受親子樂。
以家庭為首的黎諾懿、洪天明、湯盈盈、陳敏之、張達倫、周志康及陳國峰，趁假期帶埋囝囝、囡囡一齊狂歡。諾懿與太太李潔瑩，帶埋6歲的大仔黎峰睿(峰峰)來到樂園探險，峰峰面對栩栩如生的恐龍又驚又喜，十分可愛！
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深受大人小朋友歡迎的「侏羅紀恐龍探險樂園」於澳門揭幕後，巡迴了新加坡、馬來西亞及泰國，日前也於香港九龍灣國際展貿中心 B1 層 Let’s Play Entertainment Centre 登陸，吸引了多位圈中藝人朋友帶同小朋友來到這裡探險。
當日黎諾懿夫婦帶埋峰峰來到樂園時，已經興奮不已，峰峰無懼幽暗的森林，諾懿拿起吊燈便急不及待去探險，尋找侏羅紀世界中的動植物，每當見到恐龍或食人花時，諾懿都會著峰峰試試將手放入牠們口中，峰峰迅速伸手入牠們口中，也九秒九把手收回，非常搞笑。
洪天明一家四口及湯盈盈與兩位愛女亦結伴來樂園玩，男子組天明兒子洪大仁(TJ)和洪竟琋(JT)，對恐龍的遊戲機和VR非常雀躍，玩完再玩，而女子組盈盈女兒錢凱晴和錢凱琪則喜歡騎恐龍，騎上仿真會動的恐龍在草原上行走，成為小小的馴龍師。
另外玩足全場多次的陳敏之則表示好開心，因為兒子雷子樂和同行的小朋友都好鍾意恐龍，一入場見到逼真的恐龍擺動著尾巴，感到相當興奮。她認為很適合小朋友玩，可以認識恐龍構造，其中一個環節是要小朋友砌恐龍組件，可以訓練思維和小手肌，加深對恐龍的認識。
有一個VR射恐龍，就好有真實感，基本上佢哋每樣嘢都好鍾意，我自己就覺得騎恐龍好得意，好正！
同場的周志康也表示兩名女兒好鍾意恐龍，今次令她們大開眼界，更可以與女兒們跑跑動動，是一個豐富的體驗。他表示，以往都是通過影片或書本去了解，但這次來到恐龍館，小朋友可以跟恐龍互動，大開眼界。
我好鍾意同小朋友一齊跑跑動動，當中可以了解多啲唔同恐龍嘅特性，同埋我都同囡囡去探險，我覺得佢可以克服一個黑暗嘅環境，亦都可以同爸爸一齊互動。
陳國峰表示大仔是恐龍迷，這次大仔向他介紹了多種不同種類的恐龍，細仔就喜愛騎恐龍，對於這次的體驗，相信細仔對恐龍也會愛不釋手。
而家燕姐與契孫來也玩了半日，家燕姐如恐龍一樣大受歡迎，每5分鐘就有途人邀請她影合照，家燕姐笑說：「我都好似恐龍咁，好多人搵我影相呀！」當家燕姐與小朋友影相時，彷彿被恐龍追住，一班人不停跑跑跑，相當搞笑。
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責任編輯︰王明芳