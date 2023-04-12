【明星育兒】瘋狂玩盡侏羅紀樂園　黎諾懿大仔最愛探險洪天明兩子雀躍玩VR

▲ 洪天明、周家蔚一家約埋湯盈盈及兩名女兒來到侏羅紀恐龍探險樂園大玩一餐。

《侏羅紀恐龍探險樂園》3月底登陸香港E-Max，吸引了娛樂圈一班藝人帶埋小朋友一齊嚟探險玩樂，享受親子樂。

以家庭為首的黎諾懿、洪天明、湯盈盈、陳敏之、張達倫、周志康及陳國峰，趁假期帶埋囝囝、囡囡一齊狂歡。諾懿與太太李潔瑩，帶埋6歲的大仔黎峰睿(峰峰)來到樂園探險，峰峰面對栩栩如生的恐龍又驚又喜，十分可愛！

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深受大人小朋友歡迎的「侏羅紀恐龍探險樂園」於澳門揭幕後，巡迴了新加坡、馬來西亞及泰國，日前也於香港九龍灣國際展貿中心 B1 層 Let’s Play Entertainment Centre 登陸，吸引了多位圈中藝人朋友帶同小朋友來到這裡探險。

當日黎諾懿夫婦帶埋峰峰來到樂園時，已經興奮不已，峰峰無懼幽暗的森林，諾懿拿起吊燈便急不及待去探險，尋找侏羅紀世界中的動植物，每當見到恐龍或食人花時，諾懿都會著峰峰試試將手放入牠們口中，峰峰迅速伸手入牠們口中，也九秒九把手收回，非常搞笑。

洪天明一家四口及湯盈盈與兩位愛女亦結伴來樂園玩，男子組天明兒子洪大仁(TJ)和洪竟琋(JT)，對恐龍的遊戲機和VR非常雀躍，玩完再玩，而女子組盈盈女兒錢凱晴和錢凱琪則喜歡騎恐龍，騎上仿真會動的恐龍在草原上行走，成為小小的馴龍師。

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另外玩足全場多次的陳敏之則表示好開心，因為兒子雷子樂和同行的小朋友都好鍾意恐龍，一入場見到逼真的恐龍擺動著尾巴，感到相當興奮。她認為很適合小朋友玩，可以認識恐龍構造，其中一個環節是要小朋友砌恐龍組件，可以訓練思維和小手肌，加深對恐龍的認識。

有一個VR射恐龍，就好有真實感，基本上佢哋每樣嘢都好鍾意，我自己就覺得騎恐龍好得意，好正！

同場的周志康也表示兩名女兒好鍾意恐龍，今次令她們大開眼界，更可以與女兒們跑跑動動，是一個豐富的體驗。他表示，以往都是通過影片或書本去了解，但這次來到恐龍館，小朋友可以跟恐龍互動，大開眼界。

我好鍾意同小朋友一齊跑跑動動，當中可以了解多啲唔同恐龍嘅特性，同埋我都同囡囡去探險，我覺得佢可以克服一個黑暗嘅環境，亦都可以同爸爸一齊互動。

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陳國峰表示大仔是恐龍迷，這次大仔向他介紹了多種不同種類的恐龍，細仔就喜愛騎恐龍，對於這次的體驗，相信細仔對恐龍也會愛不釋手。

而家燕姐與契孫來也玩了半日，家燕姐如恐龍一樣大受歡迎，每5分鐘就有途人邀請她影合照，家燕姐笑說：「我都好似恐龍咁，好多人搵我影相呀！」當家燕姐與小朋友影相時，彷彿被恐龍追住，一班人不停跑跑跑，相當搞笑。

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責任編輯︰王明芳