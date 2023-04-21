【十年如一日】陳慧敏重拾自信再出發　慧敏哥：感謝夕爺摑醒我

「慧敏哥」陳慧敏（Vivian）自2010年參加歌唱比賽《超級巨星2》後正式成為歌手，在她34歲生日（3月4日）推出新歌《十年如一日》，她更視這首歌為審視自己過往十年在樂壇的旅程。

「回想當初做歌手，當然希望自己能在紅館舉辦個人演唱會。」陳慧敏接受TOPick專訪時坦率地說。

在慧敏哥眼中「開紅館」不等於大紅大紫，而代表她擁有一些能影響他人、感動人心的作品，同時也是受大衆認可的指標。她覺得作爲歌手，應透過音樂作橋梁傳播訊息，與觀衆有聯繫才能對得起舞台。

▲ 陳慧敏新歌《十年如一日》。

成立工作室自資出歌

現時自己成立工作室的慧敏哥，今次《十年如一日》自資6位數製作，更邀請「神級填詞人」林夕出手。

慧敏哥表示因為由去年帶同新團隊，其中創作總監阿小眼見她一手包辦，將所有事「攬曬上身」，遂提議她與別人合作，於是便邀來澤日生作曲。一收到曲當下，她有感自己填詞就浪費此曲，於是在穿針引線下邀夕爺填詞。

▲ 陳慧敏感恩遇上現在的創作團隊。（陳慧安攝）

感謝夕爺摑醒

相比其他歌手出道十年的紀錄作多表達繼續努力、重新出發或多謝歌迷等，由林夕填詞的《十年如一日》卻有所不同，慧敏哥稱：「一直以來我無視所面對的一切問題，夕爺就透過歌詞讓先清理自己，放下身上的包袱，再繼續向前走，今次是一個機會去審視自己。」

陳慧敏甚至形容有如被夕爺「一巴摑醒」，因歌詞中「別要等被自己討厭」正正擊中其內心，猶如問她是否喜歡現在的自己：「十年來沒有兌現對自己的承諾，更不用提紅館二字，所以很感謝夕爺填的這份詞摑醒我。」

對於自己過去音樂上最不滿的地方，慧敏哥略帶遺憾地坦白指：「當自己推出新作品時，沒人知道，十年仿佛一日得我聽到自己的聲音。」

她提到去年發布新專輯《浪》沒做任何宣傳，反問自己究竟怕甚麼：「是擔心生計？還是怕太久沒出現在大家視線而覺得不好意思？如果因此而害怕，那不是我當歌手的初衷，再也不想作品只有我認爲好就夠。」

▲ 陳慧敏專訪。（陳慧安攝）

學懂欣賞自己

十年間浮浮沉沉，慧敏哥表示自己缺乏一個信自己的心：「以前的我看似很勇敢、大膽，其實都是『頂硬上』，一旦不相信自己，事情看起來全是負面，慢慢地形成了心魔。」

她稱這與其歌唱比賽經歷有關，那時只需發布在社交平台就得以宣傳，後來簽約大公司，資源配套亦齊備。直到2016年完約後，改簽澳門公司，兩者相比下，新公司資源少，又沒為她爭取機會盡力宣傳，作品曝光的機會不免較低。

在音樂追夢的崎嶇路途上，坦堵的她肯定地承認有想過放棄的時候，幸去年回港與演藝學院學生合作《interstage2022：瓢》時遇上一群熱血的年青人，成為轉捩點就是。

這班學生對慧敏哥說:「爲甚麽以前沒聽到你的歌，你要多寫作品讓更多人聽到。」她才發覺還有人欣賞自己的作品。慧敏哥更提到，早前謝安琪在IG分享了《十年如一日》，這一少少舉動對她來説這無疑是種動力，同時亦感謝香港這地方沒放棄她。

慧敏哥指自己怕給別人麻煩，亦正因如此，沒人知道她需要幫忙，更不知該如何幫她：「要知道世界再壞，我們都不能控制，但如果因不相信而擊敗自己，便沒人能幫你。」所以她希望藉透過這份詞，讓人早些醒覺，別要再蹉跎歲月。

【十年如一日】陳慧敏新歌審視個人樂壇十年光陰 慧敏哥：多謝夕爺兜巴摑醒自己

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以自己作比較對象

事業上走了不少冤枉路，同期的巨星幫成員在樂壇有一定成績，外人眼中可能認為他們間存在比較，慧敏哥語帶輕鬆指此事，反之更替他們的成績而開心，大家互相鼓勵。

她指，其實比較不重要，更重要是清楚自己位置：「就如跑步比賽，如果一直望向對手，自己很快就會落後，只有專注自己，距離目標才會更進一步。」

▲ 陳慧敏與P先生的合照。

與P先生相遇是個美好回憶

事業上兜兜轉轉，愛情路似乎也不平坦。在外界眼中，慧敏哥在愛情方面可謂衝動派，會不顧一切勇敢地愛，當年與危地馬拉的P先生的遠距離戀愛，引起大家關注。即使當時二人的感情不被別人看好，她仍無懼要與對方在一起。

雖然最終他們不敵距離，無奈分手收場，惟他們一直保持聯絡，早前慧敏哥透露對方計劃來港，似乎二人的關係有新轉機。

不過世事難料，凡事豈能盡如人意，慧敏哥指對方最終沒有來港：「我們兩次的相遇都是我過去找他，而在我回港後，疫情爆發的初期，他答應我下次再見必定是他來找我，最後疫情爆發，大家都沒有一份勇氣，不顧一切找對方。」

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她續指感謝疫情令其變得謹慎，想清自己每一步，亦同樣看到對方根本沒有勇氣放低一切：「我們的關係斷斷續續維持了3年，直至去年12月初就沒再聯絡，因為他都有新的想法，覺得大家不應活在夢中，而且確實大家也分得不太開心。」

即使分手過程不愉快，P先生仍十分有心記得其生日並送上祝福，不過這點舉動對慧敏哥而言已再沒有心動的感覺：「我以為自己會有感覺，但原來真的放下了，我感激這個美好回憶，是很美麗的相遇。」

任何的追尋夢想旅程，不論是追尋事業或愛情，不論行了多少冤枉路、行了多少時間，都不是白費，只要過程有所得著，不要因為挫折而失自人信，不要因路遙而失初心！

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Hair : Kin Tam @IL COLPO GROUP

記者：王沚潼