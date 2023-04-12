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【特別財會】田北辰不滿政府應對假資訊只識澄清促立法規管　麥美娟：正研顧問報告

政治 17:11 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

立法會今日繼續特別財會，討論民政及青年事務。（關景騰攝）

立法會今日繼續特別財會，討論民政及青年事務，實政圓桌田北辰不滿政府面對假資訊時，只有「澄清、澄清、再澄清」，直言「如果澄清有用，這個世界就不會有假資訊」，建議當局盡快立法解決問題。

民政及青年事務局局長麥美娟則表示，在考慮規管假資訊的立法工作時，要非常謹慎，檢視不同司法管轄區法例的實施情況，是否有效打擊假資訊等，又指雖然歐盟，美國，新加坡等地都透過立法方向規管假資訊，但沒有一個國家只用一套法例可以處理全部假資訊， 麥美娟續指，當局正認真研究即將完成的顧問報告內容，並與律政司及保安局一同檢視，希望很快會有答案。

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選委界議員蘇長荣則指，政府仍未成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，質疑當局借疫情「卸膊」。

麥美娟回應時強調：「必須要澄清的是，民青局沒一個同事係卸膊的。」她表示，未能在指定時間內成立聯盟，是因為疫情導致青年創業家未能落戶大灣區內地城市，強調待他們落戶及開展他們工作後，會盡快成立創業聯盟，保證今年內會成立聯盟。

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記者：關景騰

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