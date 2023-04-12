【騙案】警方打擊科技罪案及詐騙案　拘捕33名傀儡戶口持有人涉案金額3162萬

▲ 警方打擊科技罪案及詐騙案，拘捕33名傀儡戶口持有人涉案金額3162萬。

警方打擊科技罪案及詐騙案行動，偵破33宗案件，包括投資、求職，金額達3162萬元，最高一宗網上情緣騙案損失達800萬元。行動中拘捕33名男女，大部分是傀儡戶口持有人。

觀塘刑事部督察鄧智表示，本年首季觀塘警區接獲296宗涉及科技罪案的求助，其中273宗是騙案，比去年同期上升112宗升幅69%，涉案金額由去年首季1130萬元，上升至本年同期2880萬元，升幅高達1.5倍。

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觀塘警區刑事部在3月22日至本月11日展開代號「曉光」行動，成功偵破33宗案件，當中詐騙案涉及金額3162萬元，涉及24男28女（19至67歲）受害人，案件包括投資、求職、網上情緣和購物騙案等，行動中拘捕24男9女（19至64歲），涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐和洗黑錢等罪名，當中大部分是傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景。行動中搜出多部手機、銀行文件和銀行卡等證物。

調查顯示，騙案種類包括12宗投資、6宗求職、7宗網上情緒和2宗網購騙案，最高損失金額一宗案件涉及網上情緣，損失800萬元，受害人是一名中年女士。傀儡戶口持有人只獲得數百元報酬，詐騙集團則利用該戶口收取騙款和清洗黑錢。

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記者：馮芷婷

記者：曾秋文