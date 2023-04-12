  • 27°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 17:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騙案】警方打擊科技罪案及詐騙案　拘捕33名傀儡戶口持有人涉案金額3162萬

社會 17:15 2023/04/12

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警方打擊科技罪案及詐騙案，拘捕33名傀儡戶口持有人涉案金額3162萬。

警方打擊科技罪案及詐騙案行動，偵破33宗案件，包括投資、求職，金額達3162萬元，最高一宗網上情緣騙案損失達800萬元。行動中拘捕33名男女，大部分是傀儡戶口持有人。

觀塘刑事部督察鄧智表示，本年首季觀塘警區接獲296宗涉及科技罪案的求助，其中273宗是騙案，比去年同期上升112宗升幅69%，涉案金額由去年首季1130萬元，上升至本年同期2880萬元，升幅高達1.5倍。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

觀塘警區刑事部在3月22日至本月11日展開代號「曉光」行動，成功偵破33宗案件，當中詐騙案涉及金額3162萬元，涉及24男28女（19至67歲）受害人，案件包括投資、求職、網上情緣和購物騙案等，行動中拘捕24男9女（19至64歲），涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐和洗黑錢等罪名，當中大部分是傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景。行動中搜出多部手機、銀行文件和銀行卡等證物。

調查顯示，騙案種類包括12宗投資、6宗求職、7宗網上情緒和2宗網購騙案，最高損失金額一宗案件涉及網上情緣，損失800萬元，受害人是一名中年女士。傀儡戶口持有人只獲得數百元報酬，詐騙集團則利用該戶口收取騙款和清洗黑錢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷

記者：曾秋文

相關文章

【特別財會】長者每次花一千四百元醫療券看視光師　港大深圳醫院共進行3萬2千多宗醫療券交易
今日 16:24
【特別財會】長者每次花一千四百元醫療券看視光師　港大深圳醫院共進行3萬2千多宗醫療券交易
【醉酒鬧事】內地漢大鬧山頂醫院　疑拍打護士胸部遭拘捕
今日 17:35
【醉酒鬧事】內地漢大鬧山頂醫院　疑拍打護士胸部遭拘捕
【港鐵意外】7旬翁羅湖站墮軌頭破血流　東鐵綫加裝閘門防意外【附圖】
今日 16:46
【港鐵意外】7旬翁羅湖站墮軌頭破血流　東鐵綫加裝閘門防意外【附圖】
【天文現象】維港上空驚現波浪狀雲海　天文台拆解「糙面雲」現象
今日 16:59
【天文現象】維港上空驚現波浪狀雲海　天文台拆解「糙面雲」現象
【特別財會】田北辰不滿政府應對假資訊只識澄清促立法規管　麥美娟：正研顧問報告
今日 17:11
【特別財會】田北辰不滿政府應對假資訊只識澄清促立法規管　麥美娟：正研顧問報告

你可能感興趣

【特別財會】長者每次花一千四百元醫療券看視光師　港大深圳醫院共進行3萬2千多宗醫療券交易
今日 16:24
【特別財會】長者每次花一千四百元醫療券看視光師　港大深圳醫院共進行3萬2千多宗醫療券交易
【醉酒鬧事】內地漢大鬧山頂醫院　疑拍打護士胸部遭拘捕
今日 17:35
【醉酒鬧事】內地漢大鬧山頂醫院　疑拍打護士胸部遭拘捕
【港鐵意外】7旬翁羅湖站墮軌頭破血流　東鐵綫加裝閘門防意外【附圖】
今日 16:46
【港鐵意外】7旬翁羅湖站墮軌頭破血流　東鐵綫加裝閘門防意外【附圖】
觀塘 黑社會 洗黑錢 科技罪案 銀行 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
16:34 2023/04/11
26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦
12:16 2023/04/11
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦