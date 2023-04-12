▲ Alan Poon ,香港城市大學（專業進修學院）學術統籌

上星期和一群營銷部主管聚首，他們均表示近年曾勸阻職員在紙媒和電視賣廣告。筆者恰好看過去年年中兩位教授 Christine Moorman 和Nader Tavassoli聯同專家 Megan Ryan在《Harvard Business Review》(HBR.org) 發表的文章，當中指出，B2C 服務推廣機構預料傳統營銷的支出會增至 10.2%，而B2C 產品推廣機構預計支出將增至 4.9%。筆者於是在聚餐中轉述文中要點，令我們反思營銷策略。

文章指大眾對數碼廣告感到不安，對阻撓他們瀏覽網頁、閱讀文章、觀賞影片的品牌產生負面觀感。HubSpot 一項研究指出，57% 受訪者表示討厭觀賞影片前播放的廣告，有 43% 的人甚至不看。另一方面，文章引述MarketingSherpa 的發現，指出超過一半的客戶仍然經常閱讀他們滿意的公司所郵寄的平面廣告。該研究機構也指，最受歡迎的廣告形式均是傳統營銷媒介，首四位分別是平面廣告（82%）、電視廣告（80%）、信函廣告（76%）和電台廣告（71%）。

文章補充，英美客戶對傳統廣告的信任，遠大於社交媒體廣告，而CMO Survey 指數碼平台可控制營銷成效量度方法，故行銷商亦對數碼媒體抱有懷疑的態度。

今年香港城市大學專業進修學院與教育局合辦「應用學習」證書課程時，將建議師生討論數碼營銷帶來的正面和負面效果，希望市場學領袖同時運用傳統營銷和數碼營銷，從而有效推廣產品和服務。