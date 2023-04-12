【特別財會】急症室非緊急病人平均輪候時間需近3小時　政府：醫管局已採取多項措施應付工作量

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醫管局急症室長期爆滿，急症室會按病人臨床狀況或或傷勢嚴重程度，決定處理和照顧的相對優先次序。醫務衞生局表示，截至去年12月31日，公立醫院急症室上年度第五類非緊急病人，平均需要輪候161分鐘、即約2.68小時，第四類半緊急亦平均要等125分鐘。

按照醫務衞生局文件，第一類危殆、第二類危急和第三類緊急病人，輪候時間分別為0、8和27分鐘。不過第四類半緊急亦平均要等125分鐘，第五類非緊急病人平均需要輪候161分鐘。

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醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問，指為病人分流可有效調配員工及資源，並按病情把病人分配到適當的診治地方，強調緊急個案會獲優先處理。當局表示，醫管局已採取多項措施，應付急症室繁重的工作量，包括有需要時招募額外醫護人員、提供私家醫院及醫生的資料，轉介病情穩定的病人等。醫管局今年度亦會繼續推行各項年度計劃，以增加每周手術節數。

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責任編輯：陳展棋