  • 27°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 17:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特別財會】急症室非緊急病人平均輪候時間需近3小時　政府：醫管局已採取多項措施應付工作量

社會 17:21 2023/04/12

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

醫管局急症室長期爆滿，急症室會按病人臨床狀況或或傷勢嚴重程度，決定處理和照顧的相對優先次序。醫務衞生局表示，截至去年12月31日，公立醫院急症室上年度第五類非緊急病人，平均需要輪候161分鐘、即約2.68小時，第四類半緊急亦平均要等125分鐘。

按照醫務衞生局文件，第一類危殆、第二類危急和第三類緊急病人，輪候時間分別為0、8和27分鐘。不過第四類半緊急亦平均要等125分鐘，第五類非緊急病人平均需要輪候161分鐘。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問，指為病人分流可有效調配員工及資源，並按病情把病人分配到適當的診治地方，強調緊急個案會獲優先處理。當局表示，醫管局已採取多項措施，應付急症室繁重的工作量，包括有需要時招募額外醫護人員、提供私家醫院及醫生的資料，轉介病情穩定的病人等。醫管局今年度亦會繼續推行各項年度計劃，以增加每周手術節數。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

立法會 公立醫院 醫務衞生局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
16:34 2023/04/11
26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦
12:16 2023/04/11
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦