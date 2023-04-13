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【空氣污染】日本南韓沙塵暴來襲　首爾發布PM2.5警告

健康 11:09 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

南韓受沙塵暴影響，空氣污染嚴重。（法新社圖片）

沙塵暴襲日韓！受到內蒙古高原及戈壁沙漠的沙塵影響，南韓周三（12日）發布全境沙塵預警，PM10濃度為「很差」，而PM2.5濃度，除了首都圈及江原道外，其餘地區皆為「差」或「很差」。隨著西風，沙塵暴亦開始飄向日本，目前已經在福岡監測到沙塵，午後預計出現大規模霧霾，影響日本北部到西部的廣大地區。

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日本福岡管區氣象台於12日上午9時40分觀測到沙塵，能見度為8公里。這也是日本繼3月24日在新潟後，第2次觀測到黃沙。是次沙塵預計持續到13日，不只空氣能見度受到影響，車窗、陽台等地方亦可能出現黃沙堆積的情況。

據《韓聯社》報道，韓國環境部國家環境研究所12日指出，受到內蒙古高原和戈壁沙漠影響，截至12日上午7點，各地可吸入顆粒物（PM10）濃度為「很差」，PM2.5濃度除首都圈與江原道為普通，其餘地區皆為差或很差。而全國沙塵暴預警級別，也從11日晚間5點的「關注」等級，提升至12日上午7點的「注意」等級。

據《朝日新聞》報道，來自中國的沙塵暴也飄移至日本。日本氣象廳預測，沙塵暴預計於12至13日橫掃日本北部到西部的廣大地區，可能對交通系統造成危險，部分地區的水平能見度可能小於10公里。

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責任編輯：羅嘉欣

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