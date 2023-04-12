【和解在後】蘇雅琳與恆仔感謝觀眾好評　Ivy So大爆無代溝：佢似大我兩年

一眾喜歡「重口味」的粉絲有福了！譚仔雲南米線 （譚仔）的花椒重慶酸辣湯底載譽歸來，並配上麻辣豬皮、豬軟骨，於4月13日全線推出，《和解在後》的男女主角趙善恆（恆仔）、蘇雅琳（Ivy So） 率先試食！

直認「無辣不歡」的恆仔、Ivy So接受TOPick訪問，各自分享自己的嗜辣程度，至於二人在工作上又是否合拍，二人都有大方分享感受！

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無辣不歡

Ivy So指，自己向來是重慶酸辣湯底的粉絲，她認為新推出的湯底加上花椒，是更加美味。恆仔就大讚米線中的豬皮很「索湯」，對這一款新推出的米線讚口不絕！

二人又有否吃辣的瘋狂經歷呢？Ivy憶起曾吃經理人戴穎（Wing）所點的特辣湯底，她稱：「食完一次之後，都無話好辛苦，但會腫得好交關。」恆仔馬上指這樣其實是辛苦自己，Ivy回應：「佢（Wing）無乜問題，我就辛苦，pat pat辛苦。」恆仔就有時會吃中辣，有昤會吃大辣，視乎「chill住食」抑或是尋求刺激。

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Ivy：我係「清道夫」擔當

身為女團成員的Ivy不認為自己是一名「為食擔當」，並說：「我係清道夫擔當，我唔慣睇野食剩」，恆仔認為這樣的行為是節斂，是美德來的！

二人首次一同參演劇集，恆仔直認二人在工作上是合拍，他說：「成日都係做嘢、拍劇多，反而依家套劇完咗，大家又放鬆咗，開始好好玩。」

Ivy大爆二人沒有代溝，恆仔馬上說：「我keep得好tight，哈哈哈...」Ivy補充說：「我覺得佢似大我兩年。」恆仔提起Ivy曾在聽Avril Lavigne的歌曲，想不到對方會聽Avril Lavigne的FIRST TAKE呢！

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互相讚賞

這一對拍檔也認真地稱讚對方，Ivy最欣賞恆導是努力、願意嘗試，「我覺得佢好多範疇都有涉獵，而佢會同好多人傾計，攞到好多靈感、學到好多嘢，從而再將自己嘅諗法擺落去，我覺得係好值得欣賞嘅！」

恆仔則說：「大家睇佢好似好輕鬆，或者成日都好開心、好可愛，但係佢其實付出咗好多努力，佢就角色寫咗一本好厚嘅日記，同埋佢拍完後學打鼓，即係佢唔畀自己停，呢個我非常欣賞。」

那麼即是會有音樂上的合作？Ivy也很期待COLLAR與ToNick再有合作，二人也各自說「好」，相信一眾樂迷也很期待當中的火花！

▲ （陳慧安攝）

分享減壓方法

Ivy「賣口乖」地稱當自己感到大壓力時，就會買一碗譚仔的三小辣，一邊吃一邊看《和解在後》，「我覺得方圓同阿凡之間，嗰種合拍得嚟，又成日鬧交嗰種感覺，係好舒壓！」

恆仔坦言自己在錄音前會吃一碗大辣的米線，認為這樣是可以出一身汗兼開聲。

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感謝觀眾好評

《和解在後》在播出以來大獲好評，Ivy感謝大家很疼愛首次拍劇的她，又會給予她很多的鼓勵，也想在演戲上有更多的挑戰！

恆仔分享道：「今次喺套劇度牽涉好多崗位，創作咗個劇，其實我真係想有一個訊息喺最後嗰一集想同大家分享返，一路去研究時，經過同唔同嘅工作人員、演員嘅磨合，對最後出到嚟嘅成果，大家係喜歡，我係真係好感恩。」

如果二人再有機會於劇集中合作，她會想演化著濃妝、穿皮褸、打鼓的角色，恆仔則想演斯文的角色呢！

記者：陳淑霖

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