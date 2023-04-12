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【愛情騙子】32年娶105妻子騙走家當　獲健力士紀錄認證：世上重婚最多次的男人

親子 17:44 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

美國一名男子騙婚騙財，32年間與105名女性結婚。（iStock圖片）

「世界上重婚最多次的男人」竟是一項世界紀錄？美國有「愛情騙子」在32年間向105名女子騙婚，每次結婚後就賣光新娘的家當賺錢，而且從未離婚，最終因重婚罪及詐欺罪被捕。近日，健力士世界紀錄網站針對其行徑發文，指他獲得重婚最多的紀錄。

據健力士世界紀錄網站文章，名為Giovanni Vigliotto的男子在1949年至1981年期間，先後與美國27個州和其他14個國家的105名女性結婚，每次都用不同身份姓氏步入禮堂，而新娘之間互不相識。

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童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

他在婚後就會變賣新娘們的家當財產，以換取金錢，然而他從沒有離婚，至今大家都不知道他的真實名字，Giovanni Vigliotto是他最後一次結婚時使用的名字。據悉，他是手法高明的愛情騙徒，有一套騙婚的流程，首先他會在跳蚤市場鎖定目標女性，然後在第一次約會就求婚，並謊稱自己住得很衰，要求對方整理好家當搬來。

不過，當新娘整理好行裝後，Giovanni就會開車直接載走對方的行李，到市場變賣，留下滿頭問號的妻子。之後他又再次到跳蚤市場尋找下一個目標，這種詐騙方式一直維持到1981年，他在印第安納州重施故技，詐騙一名叫Sharon Clark的女性，然而Sharon得知被騙後一路追蹤他到佛羅里達州。最終他在1981年12月被捕，被指控重婚罪和詐欺罪，判囚34年、罰款33.6萬美元，最終他在坐牢8年後，於1991年逝世，終年61歲。

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責任編輯︰王明芳

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