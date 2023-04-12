【黃Viu日劇】《風間公親－教場0－》開播收視報捷　木村拓哉演活冷面刑警被讚有台型

「日劇天王」木村拓哉時隔九年回歸「月九」戰場，夥拍「國民老婆」新垣結衣、白石麻衣、赤楚衛二、北村匠海和染谷將太參演的日劇《風間公親－教場0－》日前正式開播，劇集以12.1%亮眼收視順利起航，一度登上Twitter全球熱搜冠軍，而香港逢周二下午在「黃Viu煲劇平台」播放。

《風間公親－教場0－》第1集設定在2019年，故事講述地方巡查部長瓜原潤史（赤楚衛二飾）逮捕連環盜竊犯人後，被調任到搜查一課接受刑警教官風間公親（木村拓哉飾）的指導，二人奉命調查一起牛郎俱樂部負責人被刺死的事件。

瓜原在風間的建議下調查的士公司，發現死者女友日中弓（內田理央飾）存在極大嫌疑，日中弓坦言被死者以裸照威脅但未有殺害對方，更對新手刑警瓜原不屑一顧。

另一邊廂，橫濱發生槍殺事件，前警校學生益野紳祐（市原隼人飾）被捲入案中，瓜原在風間的高壓指導下發現了益野的罪證，更成功將其逮捕；此時風間卻要求他申請調職⋯⋯

▲ 赤楚衛二飾演的瓜原，與刑警教官風間公親（木村拓哉飾）調查一起牛郎俱樂部負責人被刺死的事件。

木村演技再升呢

木村拓哉在《教場》系列飾演冷酷無情的地獄教官風間公親，在《風間公親－教場0－》則倒敍他擔任警察學校教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」年代。

故事講述他與多位年輕刑警搭檔調查殺人案件，並讓他們在可怕的「風間道場」學習搜查技巧、並逐步成為真正刑警的故事。

劇集除交代風間失去右眼的原因，更會揭開他變得冷酷無情的心路歷程，及為何對警察組織抱有強烈怨恨之謎。

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對於十一度主演月九的木村來說，這也是演技的一大挑戰，難怪不少網民大讚他演出沉穩、極具壓台感，更有觀眾表示跨刀演出的內田理央和市原隼人表現恰到好處，令人期待下集的客串演員。

近日劇組亦公布演技派女星宮澤艾瑪將於下周亮相，據知她將以人母身份登場，為了替遭受霸凌的兒子討回公道而四出奔走；《風》劇也是她出道以來首套月九日劇，令人倍感期待！

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