【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎

▲ 一名新郎控訴在九展婚宴場地擺酒中伏，更力數6宗罪包括喜帖失竊，場地負責人透過TOPick訪問向一對新人致歉。

結婚一生人一次，新人當然想留下美好回憶，但世事往往無法估計。一對新人近日在九展一個婚宴場地擺酒，卻換來不愉快經歷，新郎昨晚（11日）在社交平台發長文控訴場地6宗罪，包括證婚前擺設甩漏多、入席擺少圍、餐飲有缺失及未派出囍帖失竊等。TOPick記者就有關控訴向場地負責人查詢，負責人王先生就以上控罪逐點解釋，並希望能與新郎好好溝通商討解決方案。

新郎Albert在個人社交平台發長文控訴位於九龍灣國際展貿中心的婚宴場地The Glass Pavilion，當初覺得這個玻璃屋場地又靚又大，之前歌手陳柏宇也曾在此辦婚禮，縱然場地於疫情期間已轉手給中餐館「新潮樓」管理，但他們被場地環境吸引，經考慮下決定落訂擺酒，於3月26日舉辦婚宴，但想不到自己慘成場地易手後第一批苦主。

講緊一個200幾300人嘅婚禮，可以完全由新人自己執屎，然後場地負責人袋袋平安30幾萬，事後仲要對一對新人嘅投訴敷衍塞責，推諉卸責俾外判公司，亦一副收咗錢唔使理你嘅態度，我決定將我哋嘅「滿意」體驗講出嚟，新人自己考慮下繼唔繼續俾錢中伏。

婚禮當日6宗罪

新郎指出，落訂之後去到大約一個月之前，場地才開始找他們溝通，很多事情太遲確認，也沒有任何跟進，包括裝飾的安排、擺放枱號碼牌及回禮物品等，都要自行購買，由兄弟姊妹逐台自己擺放。到婚禮當日更出事，他力數以下6宗罪︰

首先，中午的證婚環節安排失當甩漏多，包括玻璃門開門錯時間、枱花擺位及香檳全部錯，「最離譜應該係茶杯，開席前斟茶嘅茶杯居然未洗，仲有前一日嘅茶係入面……隔夜茶好意頭啲？同職員講要換，職員竟然話未開水制……要唔要我打去水務署開咗先？」。

第二，入席時竟然擺少一圍，「原本crew meal嗰一圍變咗賓客坐，上菜時都上錯crew meal咗去賓客一席，最後擾攘一輪之後先搞返掂，但crew meal嗰圍都係無咗。」最後要在控制台旁邊開多張枱了事。而場地負責人一早講明有42個職員，但到食飯影相的時候，沒有任何職員幫忙搬櫈和為新娘整理晚裝裙，「所有嘢都係新郎哥自己一個人做晒」。

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在餐飲方面漏菜情況嚴重，而且職員「收菜速度快過澳牛」，在賓客出去影相或行開的時間，職員就沒有餸給賓客，而最嚴重是有兩圍漏上整條魚，有賓客向職員查詢竟獲回覆︰「佢哋竟然答『派哂』！大佬，我哋食圍菜唔係叫自助餐喎！」而場地不包酒水，故新人自費購買幾十支紅白酒入場給客人飲，但侍應又對賓客說不夠酒和橙汁，「最好笑係之後成支白酒放返喺檯面。」

未派出囍帖失竊

他又指清場期間，場地職員已不斷問他們能否轉贈物資給他們，遭兄弟姊妹拒絕。他們在婚禮完結之後，竟發現有未派出的喜帖被偷竊，新郎附上一張照片，可見行李箱上的喜帖內的利是被拆開，餅卡也被取走，遺下帖封在的新娘房內。事後新郎曾向兩位場地經理理論，但只回覆沒有閉路電視難以跟進作罷，更反問是否兄弟姊妹所為。

佢哋炒散員工離開會check袋，咁要避開check袋一定唔會拎走咁大張帖啦，況且我啲兄弟姊妹同賓客就算要拆，會唔會係咁暴力拆開個帖封？同佢理論完之後，截至今日都係無任何回應……我哋大嗱嗱俾幾十萬，點解可以換來毫無服務可言？

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場地負責人道歉逐一解釋

就以上有關指控，TOPick記者向場地負責人查詢，獲當日負責婚宴的新潮樓婚宴負責人王先生回覆。王先生指以上種種指控都是服務上的問題，雙方存有溝通上的誤會，對於讓一對新人留下不愉快經歷，他非常重視，亦連番道歉，「要同佢哋講一聲唔好意思，我會盡快同一對新人聯絡，睇睇佢哋想提出咩要求，我哋盡量滿足返，或者請佢哋食返餐飯，我哋唔會推卸責任。」

王先生直言當日的炒散員工數目比場地原有職員多，他自接到新郎的投訴後，這兩星期一直都在調查當中，並向有關員工詢問，由於人數眾多，才未能盡早回覆新郎。

王先生就以上控罪逐點解釋，有關證婚環節擺錯枱花甩漏多，他承認是職員過失，但沒有熱水方面，王先生就指當日是他本人親自入廚房斟熱水，「我仲心急到俾熱水淥親腳，可能係炒散員工喺唔知情下先講『未開水制』。」王先生亦親自擺放枱號碼牌及回禮物品等，故不排除與兄弟姊妹之間溝通上有誤。

入席時擺少一圍方面，王先生指原本新人擺24圍，3天前致電場地要加多一圍，但他們內部溝通失誤以致沒有加圍數，當刻發現後已即時處理。而負責新郎新娘的同事也沒有跟足，的確不應該由新郎負責搬櫈等，「呢個係我哋唔啱，難辭其咎！」

不過在餐飲方面，王先生指沒有漏給兩條魚，只是廚房出菜的時間不同，以致有部分賓客較遲才能享用，「一定唔係『派晒』，可能係炒散同事答錯。其實我哋有指示過炒散同事唔好答問題，應該交返俾我哋職員去答，我哋日後會加強提點同事。」而酒水方面，王先生指新郎原本預150人酒水，但最後出席人數超過150人，他承認預少了非酒精飲品，特別是橙汁。有關「之後成支白酒放返喺檯面」一事，王先生指該白酒放了雪櫃深處，最後清雪櫃時才發現，再次向新郎道歉。

對於最嚴重的囍帖失竊事件，王先生表示已向全部職員及炒散員工問過，都無人承認偷竊，也未曾見過有關囍帖。王先生稱到了下午4時至4時半的交場時間，新人仍在影相中，職員在清理物品時只收到通知行李箱不要，而當時行李箱上沒有囍帖，所以真的不知道是誰人所為，仍需與一對新人再溝通了解，日後會提醒新人要好好保管財物，貴重物品最好收入夾萬。

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記者︰林綺玲