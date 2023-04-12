【暗瘡護理】7種「痘痘證型」睇健康　中醫揭這類食物易致分泌失調

▲ 8種「痘痘證型」睇健康，中醫揭這類食物易内外分泌失調。

暗瘡形成的原因眾多，而暗瘡生長的位置，亦能判斷出身體哪個部位出現問題。中醫表示，暗瘡的主要病位在肺，當肺功能差，影響到腸道，身體無法吸收運作，體內廢物、毒素及濕氣便會從而囤積，導致暗瘡形成。中醫還將暗瘡分為8種證型，長在不同位置、不同形態的暗瘡都代表著不同的病症。

六福堂中醫診所於Facebook個人專頁分享，生活作息不規律、飲食失常，都會造成身體内分泌及外分泌腺體失調，其中反應在人體表皮的就是組建形成皮脂分泌過盛，進而導致毛孔堵塞，使雜質囤積、難以代謝，便會形成「痘痘」。

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中醫提到，因某個臟腑的失衡會反應在對應的經絡走向上，所以不同的失衡源頭就會導致暗瘡分佈在不同的位置。

肺熱

較容易抑鬱，或工作環境通風不佳者。常見於粉刺散佈在眉間，可擠出白粉色油狀物質。

症狀：常伴有口鼻乾燥、大便乾、小便黃。

建議：多進行有氧運動，多喝水，少吃辛辣、油炸、甜膩食物。

胃熱

飲食不節者、飲食重口味者。毛囊性丘疹散佈在臉上，可擠出白粉色油狀物質，鼻翼、嘴巴周圍症狀明顯、面部出油多。

症狀：食量大、口臭、口乾、喜喝冷飲及便秘。

建議：多喝水，避免過度食用油炸、辛辣、甜膩食物。

血熱

情志內傷者、較容易抑鬱者。臉頰出現潮紅色丘疹，口鼻周圍和兩眉間症狀明顯，遇熱或情緒激動時面部潮紅。

症狀：月經前後痘痘增多、小便少且黃、大便乾。

建議：飲食盡量清淡，避免高油脂、高熱量及高蛋白飲食，不要熬夜。

毒熱

內分泌紊亂、飲食複雜、長期便秘或煙酒史者。臉上散佈米粒大丘疹，頂端常有小膿瘡或偶爾有輕度腫痛，症狀反覆不斷且易遺留凹疤。

症狀：大便乾燥或便秘、小便量少且色黃。

建議：維持良好的生活作息和飲食習慣，保持運動，勤洗臉不擠壓痘痘。

濕毒血瘀

內分泌紊亂、熬夜、飲食複雜、長期便秘者。除了米粒大丘疹外，還常形成腫塊，皮膚表面疙瘩，易引起膿皰，消退後常留疤痕，面部出油多。

症狀：食慾差，因便秘或宿便，導致腸胃疏通不暢快形成腹脹。

建議：少食肥甘厚味、醃製物、高蛋白食品，多喝水，養成運動習慣，不吃宵夜。

經前面部痤瘡症狀

肝經濕熱

喜食甜膩、辛辣、肉製品者。面部起碎疙瘩甚至化膿，形成有痛感的腫塊。

症狀：月經週期縮短至21至23天內，黃帶綿綿不絕、胸悶、沒食慾、口乾。

建議：養成運動習慣，不食用肥甘厚味之食物，不熬夜晚睡。

肝經鬱熱

壓力大、性情抑鬱或急迫、熬夜晚睡或煙酒史者。經前出現丘疹或黃色小膿皰，並伴有乳房脹痛。

症狀：情緒急躁、大便乾、經血量少而淋漓不暢。

建議：多運動，多放鬆心情，多喝水，食用高纖蔬果，不熬夜晚睡。

最後，中醫分享5大建議，可減少暗瘡的困擾。

充足睡眠：每日23點前入睡，盡量獲得7至8小時睡眠，確保身體能藉由健康的睡眠來進行充分的代謝。

養成每日定時排便的習慣：多吃蔬果，起床後喝一杯溫水促進腸胃蠕動、幫助排便。

良好飲食習慣：少吃高油脂、高刺激、冰品冷飲和甜食，減少腸胃消化負擔，避免影響排便以及内外分泌腺體的正常運作。

適度運動：有氧運動能幫助皮膚提升通透性、代謝性，減少油脂囤積，同時還可以促進氣血運行暢通，提升皮膚的明亮度和彈性。

注意面部保養：避免過度清潔面部患部，並用中性洗面乳輕柔洗臉，長出痘痘時避免用手擠壓，並避免曝曬。

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責任編輯：羅嘉欣