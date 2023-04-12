【旅遊復甦】海昌進軍沙特市場　建海洋公園水上樂園野生動物園

▲ 上海海昌海洋公園的人魚海灣，是其中一個主題區。（海昌網頁）

全球都重點投資開發旅遊業務，內地著名主題公園「海昌海洋公園」近日同沙特阿拉伯投資部簽署的諒解備忘錄，在沙特阿拉伯不同城市發展各種模式的娛樂場所，從海洋公園，家庭娛樂中心、水上樂園、IP 主題公園到動物園和野生動物園，是首個進入沙特阿拉伯的中國海洋公園品牌及服務供應商，冀透過這些娛樂場所及旅遊基礎設施，吸引全球和本地訪客，推動旅遊業長遠發展。

海昌海洋公園及長隆都是內地著名主題公園品牌，而海昌海洋公園控股有限公司（02255）2014年在港交所上市，是首間在港上市的主題公園運營商。

海昌目前擁有並經營6間主題公園，分別在大連、煙台、上海、重慶和三亞等城市。另外還授權4間主題公園以海昌品牌營運。旗下上海公園正在進行第二期擴建，而今年亦即將於鄭州開設一家全新的海洋公園。海昌正通過拓展海昌水族館和探索館，進一步擴大國内業務規模，到今年年底將涵蓋50個場館。海昌更獲得《奧特曼》系列（本港又稱「咸蛋超人」）在內地的 IP 合作授權，是全球第一個以奧特曼為主題的娛樂區於2022年在上海公園正式開放。

▲ 在沙特阿拉伯投資部部長哈立德·法利赫（Khalid Al-Falih後右）和海昌海洋公園執行董事曲程（後左）的見證下，副部長阿馬爾·阿爾塔夫 （Ammar Altaf前右）和海昌海洋公園亞太區行政總裁金民豪（前左）在沙特阿拉伯簽署諒解備忘錄，並宣布將計劃開發沙特阿拉伯王國首個大型海洋公園。 （海昌提供）

今次海昌海洋公園同沙特阿拉伯合作，是沙特阿拉伯2030年願景的戰略發展，當地為推動經濟多元化及促進旅遊業發展作為經濟增長主要動力。在沙特投資部部長哈立德‧法利赫（Khalid Al-Falih）和海昌海洋公園執行董事曲程的見證下，副部長阿馬爾‧阿爾塔夫（Ammar Altaf）和海昌海洋公園亞太區行政總裁金民豪在沙特阿拉伯簽署了諒解備忘錄。

久未露面的金民豪，是前香港迪士尼樂園度假區行政總裁，早年加入海昌。

他向TOPick表示，沙特近年發展迅速，在中東地區中沙特擁有最多人口，目前在休閒、文化康樂，旅遊，及日常生活消遣娛樂設施仍在持續發展中。他指，沙特2030願景6大目標，以發展旅遊基建及服務業提高國民生活質素及幸福感，並亦訂下遊客目標數於2030年達到1億人次。他又指，全球穆斯林存量市場需求及增長十分龐大，因此海昌作為亞洲最大海洋公園企業，與沙特合作是該公司從內地擴大市埸至海外的重要一步，對在沙特發展旅遊項目及未來市場的發展潛力充滿信心。

他說：「以往中國與沙特有貿易投資往來，以石油、出口與製造業為主。透過與沙地阿拉伯投資部簽署的諒解備忘錄，我們很榮幸能成為首家中國旅遊服務業企業、也是首家中國服務業企業到沙特投資發展，共同推動沙特經濟發展。」

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責任編輯：吳雋妍