【米芝蓮2023】自創炸魚條+墨西哥風味炸魚皮　90後店主捱過疫情：對員工負責

▲ 90後店主Hyvan。（受訪者提供）

《香港澳門米芝蓮指南 2023》名單將於4月26日公布，米芝蓮今天（12日）率先公布了由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。今年香港共有65間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有7間，其中6間香港食肆為全新上榜，詳情即看【下一頁】。

當中魚事者（北角）為推薦餐廳之一，以製作魚肉小食及魚麵而聞名，米芝蓮形容這間街頭小食店創意十足及充滿玩味，菜式包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。餐廳主打自家製魚品輕食，包括多款創新魚麵，以及自家製魚肉小食。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

90後店主Hyvan自小喜歡食魚及釣魚，又鍾情港式街頭小食，有感港式小食店競爭大，因此開設特色小食店，將薯條及熱狗腸等常見小食，全都變成魚肉製，大部分以門鱔、紅衫、大眼雞及剝皮等混合製成，還以明太子及蟹子調配出自家製的雙子醬及蟹皇醬等，令魚肉鮮味更突出。

其中「炸魚無薯條」，用魚肉代替薯條，店主利用半年時間研發，炸魚條長7厘米、闊0.7厘米，既食出魚味，亦有薯條的口感。「扮墨西哥魚皮」亦是另一搞鬼之作，以即炸魚皮代替粟米片，配上幼滑濃郁的芝士醬及牛油果醬，幾可亂真。

餐廳由在2020年7月開幕，正值疫情期間，Hyvan原打算疫情於當年夏季便會完結，因此按原定計劃開店，怎料開店第二日已經宣布禁堂食，疫情更持續一年又一年，最差的時期生意只有開業時的一半，「嗰時成條街無哂人」，被迫減剩2名全職員工，禁堂食期間更只可做外賣。

不過，Hyvan基於對員工的責任心，加上對夢想的堅持，堅持不結業，唯有不斷減價促銷，更與空姐朋友手持外賣袋到附近商戶宣傳，「嗰時剛好有名空姐朋友被炒，過來幫手一齊同時拎20個外賣，仲裝有宣傳單張，逐家逐戶派俾附近啲商戶，叫有嘢做吓。」直至防疫措施慢慢鬆綁，生意才可回復正軌。

如今獲得米芝蓮必比登推介，他形容店舖見到曙光，估計店舖堅持提供最佳品質、服務及不計成本的營業宗旨，令食物贏得居民歡心，為答謝街坊支持，本月18日至24日全綫分店75折。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜