【海洋公園】樽鼻海豚Dumisa離世　CT掃描期間併發症死亡

▲ 雌性印度太平洋樽鼻海豚Dumisa離世。（海洋公園提供）

海洋公園今午宣布，在昨日（2023年4月11日）痛失一條18歲的雌性印度太平洋樽鼻海豚Dumisa。

海洋公園表示，Dumisa於2009年由南非抵港，一直需接受高階牙科治療。為進行深入評估和強化牠的護理計劃，團隊為牠安排電腦斷層掃描（CT scan）診斷，Dumisa 於過程中因併發症死亡。

目前海洋公園共育有20條樽鼻海豚。公園已即時將有關消息通知漁農自然護理署。

海洋公園近年接連有海豚死亡，約一年前，另一條七歲雌性印度太平洋樽鼻海豚Milo離世，是2014年在海洋公園出生的港產海豚。去年4月Milo食慾下降，經治療後情況後轉趨良好穩定，但去年4月15日清晨被發現不幸離世；經獸醫解剖了解其死因，初步發現Milo患有急性出血性腸炎，當時病因有待研究。

海洋公園2016年1月10日亦痛失另一條當年在園內最長壽的印度太平洋樽鼻海豚Jessie，Jessie 於1978年1月從台灣澎湖列島來港，當時牠年約5至6歲，是一條充滿力量和活力的海豚，在同伴中擔當著重要的領導角色，在海洋公園生活了38年，最後安祥辭世，終年約44歲。根據初步臨床及解剖結果，死因是嚴重腎功能衰竭及腹膜炎。

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責任編輯：吳卓峰