  • 25°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 19:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】周日到手第一期$3,000　640萬市民受惠

社會 18:50 2023/04/12

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

政府今日（12日）表示，將於4月16日向約640萬名合資格市民，發放2023年消費券計劃第一期的消費券。

已成功登記去年消費券計劃的合資格市民，會在四月十六日收到第一期消費券。香港永久性居民及新來港人士會獲發3,000元消費券，而透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士會獲發1,500元消費券。

使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

政府特別提醒以八達通領券的市民，應使用去年領券的同一張八達通卡領取第一期消費券；如果該八達通卡已退回或遺失，應使用已作更新登記後的八達通卡領券。由於八達通卡有儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時未能全數領取獲發的券額，可在隨後經消費降低八達通卡內的儲值額後再拍卡領取。

市民如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電以下查詢熱線：

  • 支付寶香港：2245 3201
  • BoC Pay：3988 1822
  • 八達通：2969 5588
  • PayMe from HSBC：2996 7288
  • Tap & Go「拍住賞」：2888 0000
  • WeChat Pay HK：3929 1666

現時有約7 000名市民的儲值支付工具帳戶已失效（包括已退回／遺失去年領取消費券的八達通卡），但他們仍未辦理更新其登記紀錄的手續，可透過不同渠道遞交更新登記紀錄的申請。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【$5000消費券】第二期消費券7.16發放　政府：資格準則大致參考去年做法
18:19 2023/04/06
【$5000消費券】第二期消費券7.16發放　政府：資格準則大致參考去年做法
【旅遊復甦】黃家和：長假期生意淡靜　期望消費券能刺激本地消費
11:30 2023/04/10
【旅遊復甦】黃家和：長假期生意淡靜　期望消費券能刺激本地消費
【消費券】OK便利店領消費券　指定期限內可獲贈$20現金券
12:11 2023/04/11
【消費券】OK便利店領消費券　指定期限內可獲贈$20現金券

你可能感興趣

【$5000消費券】第二期消費券7.16發放　政府：資格準則大致參考去年做法
18:19 2023/04/06
【$5000消費券】第二期消費券7.16發放　政府：資格準則大致參考去年做法
【旅遊復甦】黃家和：長假期生意淡靜　期望消費券能刺激本地消費
11:30 2023/04/10
【旅遊復甦】黃家和：長假期生意淡靜　期望消費券能刺激本地消費
【消費券】OK便利店領消費券　指定期限內可獲贈$20現金券
12:11 2023/04/11
【消費券】OK便利店領消費券　指定期限內可獲贈$20現金券
著數優惠 電子消費券 微信支付 PayMe 支付寶 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
16:34 2023/04/11
26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔
17:10 2023/04/11
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔