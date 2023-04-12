【金像獎2023】劉青雲17次入圍角逐最佳男主角　有望憑《神探大戰》第3度封帝

劉青雲公認演技非常出眾，因此一共17度提名角逐金像獎最佳男主角，也是最多次入圍此獎項的演員，而青雲過去先後憑《我要成名》、《竊聽風雲3》封帝。

今年，他憑《神探大戰》迎戰麥沛東、楊偉倫、黃秋生、張繼聰爭影帝寶座，而青雲早前已憑此片獲香港電影導演會年度大獎的最佳男主角獎。

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▲ 《竊聽風雲 3》

《新紮師兄》嶄露頭角

現年59歲的劉青雲在1982年加入TVB的第12期無綫電視藝員訓練班，同期同學有劉嘉玲、吳君如、藍潔瑛等，畢業後任TVB當藝員，在1984年已憑《新紮師兄》的「Fit佬」嶄露頭角。

之後他參演劇集《大運河》、《孖仔孖心肝》、《人在邊緣》等，而他在電視劇演出已獲觀眾認同演技出眾，當中1992年主演《大時代》更公認為神劇。

▲ 《大時代》

與杜琪峯韋家輝好拍檔

在電視台工作日子，他已有外出拍電影，比如《聽不到的說話》、《我要富貴》等。

在1992年更完成投入拍電影，代表作包括《新不了情》 、《現代豪俠傳》、《七月十四》、《衝鋒隊怒火街頭》、《高度戒備》、《絕世好Bra》、《竊聽風雲》系列等，不論演動作片、文藝片、喜劇都是揮灑自如。

他與杜琪峯、韋家輝更是最佳拍檔，合作《暗花》、《非常突然》、《神探》、《嚦咕嚦咕新年財》等為人津津樂道的佳作。

而《神探大戰》是韋家輝導演及編劇作品，劉青雲當日宣傳《神探大戰》接受專訪曾笑言，韋家輝一找他，根本就沒得推。

▲ 《神探大戰》

不斷思考角色

青雲坦承：「韋生的說話，是很有啟發性，聽他的分析，便好像知道這世界有另一種道理，每次拍完戲都會帶來思考上的改變，明白他會這樣想東西，便會知自己犯了甚麼錯，回家會好好反思，拍韋生的戲，特別容易看到自己的另一面。」

在《神探大戰》內，青雲有很多內心與「怪獸」共存又抗衡的對話，青雲拿捏得十分準確。

青雲表示：「我一向都是演這種角色，經常在家去思考，太太都見慣，我在腦中不停運作，甚至諗埋劇本沒有寫的，這樣去到現場，才可應付導演的各種要求。」果然是「台上一分鐘 台下十年功」。

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