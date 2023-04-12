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【特別財會】潑水節向警員潑水是「伺機待發」？　鄧炳強：本港存在「軟對抗」

政治 19:17 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

保安局局長鄧炳強表示，本港一些「軟對抗」的情況確實出現。（陳靜儀攝）

立法會特別財會今日討論保安事務。選委界立法會議員梁美芬引述網上片段指，周日九龍城潑水節期間，有人故意向警方潑水，代表本港仍有些人「伺機待發」，她關注局方如何讓市民真心明白23條立法是「好東西」，而非「洪水猛獸」。

保安局局長鄧炳強回應時稱，不方便評論個別案件，強調若有人危害公共秩序、國家安全，必然會調查。他承認，本港確實出現一些「軟對抗」情況，「一些人利用文化、媒體等，有意無意地利用一些誤導性指控，貶損國家，煽動對政府不滿等」。

至於23條立法，他表示，必須要仔細研究，強調法例必須要有前瞻性和預防性，法例要做到無「鑽空子」的空間，令人不敢犯法。

自由黨李鎮強則關注近期詐騙案飆升，希望警方加強宣傳防騙力度。

警務處處長蕭澤頤表示，警方在很多社交媒體都做了很多宣傳。（陳靜儀攝）

警務處處長蕭澤頤稱，發現好多受害人都沒有去看防騙信息，「當你不覺得自己會受騙時，就不會去看。」而警方已透過社交網站宣傳，亦邀請明星郭富城拍攝電視廣告，並在隧道及電影院線廣播宣傳，令「市民不想看都要看到。」

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記者：關景騰

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