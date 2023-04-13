【燈火闌珊】蔡思韵新戲重現已消失的文化遺產　Cecilia：霓虹燈是電影主角

▲ 蔡思韵（Cecilia）有份演出的電影《燈火闌珊》現已上映。

五光十色的香港被世界譽為「東方之珠」，而香港夜景中不可或缺的重要部分就是一個個獨一無二的霓虹燈招牌，不過隨着霓虹燈招牌漸逐拆下，這些美麗的光景或許只能於昔日的舊照片或影片中重現。

由張艾嘉、任達華、蔡思韵（Cecilia）、周漢寧等主演的港產片《燈火闌珊》以霓虹燈招牌作電影主題，記載這些構成小城街頭景觀和都市夜景的文化遺產，令部分已消失的霓虹燈招牌再次重見天日。

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霓虹燈是電影主角

《燈火闌珊》的一對父女分別是霓虹燈師傅和現代建築師，意味着新舊交替，電影的創作並非為了懷舊，而是如何從舊物中尋找新的出路。

主演電影的演員之一蔡思韵跟TOPick分享感受：「面對城市的發展，加上霓虹燈或會關乎一些安全條例，很多事可能需要取捨。新與舊之間都一定要取捨、改變，但我都會很想有另一些方式去有一些中庸。」

她認為霓虹燈是電影內的一個重要角色，「它就如燈神般，我覺得這套戲的主角就是霓虹燈。它是有生命的，就如一個人物一樣，而電影則是其中一個方式將它封存起來。」

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不哭並非不在意

蔡思韵於戲中飾演霓虹光管師傅楊燦鑣（任達華飾）和江美香（張艾嘉飾）的女兒彩虹，部分觀眾認為彩虹為人冷漠，對父親的離世看似沒有太大感覺。

因此蔡思韵稱：「這套戲直接看就會覺得彩虹是大反派，她是一個看似比較負面和衰女的角色。我覺得彩虹是一個很真實的女兒，她是一個選擇理性，她面對爸爸的離開，她並不是不覺得悲傷，她只不過將悲傷壓抑了，而她不會流露出來。」

▲ （陳慧安 攝）

不過蔡思韵解釋：「彩虹阻撓媽媽去完成爸爸的遺願，感覺她很自私、只顧自己，其實彩虹未知道霓虹燈對媽媽有甚麼意義。她所理解的是媽媽一把年紀，這樣做很危險，還要跟一個信不過的後生仔一齊去做。」

而她覺得：「她是愛、是關懷，以她愛媽媽的方式保護媽媽，所以不支持她製作霓虹燈，我不覺得是自私。後來，她多了一份理解，才會重新去支持。」

至於彩虹與媽媽對爸爸的死有不同反應，蔡思韵指：「除了是彩虹未能面對親人離開的突然外，亦有一種自責在內，所以她選擇硬朗、撐住，不會以哭這種情緒去表達自己。」

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不再壓抑自己

「點都好，日子都係要過落去，喊有咩用呢？」

以前的蔡思韵亦很少因為遇到不開心的事情而哭泣，「以前我不開心或遇到困難時，都是一個很決斷，決定放下便放下的人，不會留空間給自己哭。」她會繼續走往前面的路。

直到近年，她發現真正的成熟是知道自己有脆弱的地方，「可以容許自己哭，有不開心，但要知道原因。這數年我真的長大了、成熟了，以前的我只是收藏起自己，或是面對不開心的事會選擇將它壓抑。現在會開始真的面對自己，會問自己不開心是為了甚麼。」

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舊物被時代淘汰

除了霓虹燈招牌一個個被拆下外，我們身邊亦有很多事物逐漸被時代淘汰。

小時候的蔡思韵很喜歡乘搭雙層巴士，「在彌敦道上看着兩邊的霓虹燈，覺得很美，但現在不會再有了。」原來她喜歡坐在上層的車頭位置，「曾經很喜歡這樣看司機的頭頂。很多很有趣的事物都正在消失，但同時這些事物都成為同一年代的人的共同語言。最近看新聞，連上層可看到司機的鏡也消失了。」

網絡的出現令世界大變，蔡思韵感嘆：「人和人之間的情感、自我價值、媒體上的形象、相處方式......很多議題都是在網絡出現後出現問題。」

她說：「網絡令人與人之間的距離感愈來愈大，我覺得很婉惜。有時會寧願回到沒有網絡的世界，那會更加簡單，人和人之間的相處會更加真誠、真實。」

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網絡出現前，人與人之間需要靠面對面來維繫，如今的網絡世界令蔡思韵感覺很不真實，「在Story內說一句Hi！Yo！What's up？How are you？是否真的感受到對方的感受呢？對方回應I am fine，但其實他是否真的Fine？感覺很不真實。」

她有感而發：「以前很簡單，掛念一位朋友真的會致電他，約他出來飲茶，但現在掛念一個人便去看他的Story，就算了。」

她很喜歡以前那種沒有網絡的世界，「如果我們的世界只建立在網絡上，會很可惜。」

如果舊物沒法避免被時代淘汰，你會如何保存它？

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記者：梁樂欣

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