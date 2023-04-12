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【大型盛事】亞洲50最佳酒吧頒獎禮7月首移師香港　雲集酒吧業界精英

社會 19:33 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

上屆亞洲 50 最佳酒吧的優勝者 COA 是一間富有墨西哥特色的酒吧。（旅發局提供）

亞洲最具權威的雞尾酒界盛事之一的「亞洲 50 最佳酒吧」頒獎典禮，今年將夥拍香港旅發局，於 7 月 18 日首度移師香港舉行，屆時全亞洲最優秀的調酒師與業界精英都會雲集香港參與盛事。

香港被譽為培育調酒人才以及業界領袖交流的理想地點，去年共有8間香港酒吧成功打入亞洲 50 最佳酒吧名單，當中有 2 間更入選三甲，包括以富有墨西哥特色的 COA 穩佔榜首寶座，而擅長以亞洲食材打造創意雞尾酒的 Argo 則勇奪第 3 名。

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旅發局主席彭耀佳博士表示，很高興亞洲50最佳酒吧頒獎典禮將於今年7月在香港舉行，繼續奠定香港成區內享受雞尾酒最佳之選，期望將香港繽紛多元的面貌向區內業界精英展現。

「亞洲 50 最佳酒吧」的內容總監 Mark Sansom 表示，香港擁有全亞洲最活躍、最多元的酒吧文化。即使過往三年疫情令入境政策收緊，香港仍能以令人驚嘆的創新酒吧體驗帶領潮流，希望透過這次亞洲酒吧界的年度盛事，香港晚上璀璨活躍的獨特體驗，再次成為耀眼焦點。
 

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責任編輯：吳雋妍

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