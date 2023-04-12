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【18區英中學額】北區生可抽九龍城英中　全港英中平均5人爭1學額

社會 21:57 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教育局今年新增由九龍城「遠程借調」部分英中學額至北區，以應付北區的中一學位需求。（資料圖片）

9月新學年升中統一派位（俗稱「大抽獎」）「英中」學額今日（12日）揭盅。本報統計發現，新學年全港英中學額微跌不足1%，維持平均約5人爭1個英中學額。在預測人口增加下，北區及沙田英中學額均顯著增逾3%，其中北區更罕有地獲「遠程借調」九龍城及黃大仙區英中學額，措施令九龍城及黃大仙英中學額分別減2.08%及9.3%。

有受影響的九龍城英中校長認為，教育局以跨區借位解決人口增長問題，比起臨時「擴班」理想；升學專家建議，心儀九龍城英中的北區家長，在考慮子女能力和交通安排後，可以在大抽獎博一博。

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9月升中學童須在5月初經就讀小學，將中一派位選校表格交回教育局，教育局今日發布選校文件，並公布截至2月估算，預計有50,600人參加中一派位，較去年同期估計微增100人，增幅0.2%。

本報按《中學一覽表》統計，全港全開英文班中學（即俗稱英中）提供9,718個學額，按年略減54個，減幅0.55%，推算平均5.2人爭1位，跟去年相同。

教育局未有提供應屆小六生分區人數，按上學年官津及直資校小五生人數推算，今年全港以零英中的離島區最「爭崩頭」，逾千人爭33個他區借調英中學額，平均35.2人爭1位。其次是去年有英中「落車」的南區，平均18.6人爭1位；至於競爭最小的都是傳統名校區，包括灣仔區平均1.7人爭1位、中西區2.3人爭1位、九龍城區2.8人爭1位。

北區及沙田英中學額增幅較明顯，北區增幅3.8%，涉及23個從他區借調英中學額，其中12個學額來自九龍城區3間名校，包括去年「上車」的九龍真光中學，以及東華三院黃笏南中學及陳瑞祺（喇沙）書院；並從黃大仙借調6個英中學額。教育局稱過去一貫只由鄰區調撥學位，本年度新增由九龍城及黃大仙區調撥學位至北區的安排，是要應付北區學位需求。

沙田按年增加28個（3.04%）英中學額，該區去年已向九龍城及黃大仙借位，今年分別向上述兩區借多15個及13個學額，涉及喇沙書院及瑪利諾修院學校（中學部）等。

身兼津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指，各區人口預測不同，當局預測北區及沙田區人口上升，故要求包括其所屬中學借出學位，她指過去教育局以擴班應付新增人口，往往擴班後要再「縮班」、影響學校教師人手及班級結構，認同借調學位做法較好，以其學校毗連九龍塘又一城為例，她認為北區學生「搭車落嚟都好方便」。

升學專家梁永樂估計，倘家長非常心儀九龍城區傳統英中名校，在充分考慮子女能力及交通安排後，也可在大抽獎甲、乙部首志願選填有關學校；至於其他地區家長，由於整體學生人口下跌，故選校時取態也可進取一些。

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記者：馮琪雅

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