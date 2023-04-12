【叩門位】新學年中一班數暫不變　津中議會支持留班位專位專用減震盪

▲ 教育局表示，新學年中一核准班數，仍須視乎在9月「點人頭」實際人數而定。（資料圖片）

因應學齡人口下降，教育局局長蔡若蓮上月底表示正「積極研究」調整「叩門位」（候補位）安排。津貼中學議會主席李伊瑩表示，認同將原本的「留班位」專位專用，意即取消叩門位，盼7月中一派位放榜可落實，減少學界震盪。教育局只稱現正考慮調整小學部分叩門位，未表明會否同步處理中學叩門位。

現時部分叩門位，是來自原校生的留班位。繼中學校長會主席連鎮邦日前指，學界普遍支持將留班位學額「正規化」、專位專用。李伊瑩亦向本報表示，津中議會亦認同將留班位專位專用，她舉例指，倘一間中學4班中一生全數順利升級，涉及8個留班位，「往往有學校傾向將用來作收叩門生，愈多人咁做就愈亂。」

▲ 津貼中學議會主席李伊瑩表示，希望中一留班位也可專位專用，減少學生人口下降引起的學界震盪。（資料圖片）

她解釋，留班位數目未有計入教育局預計學額供應，即使不予叩門，也不會影響整體學位供求，及學生入讀心儀學校的機會；加上目前學生人口減少，但學額無減，學生入讀心儀學校機會也不會減低。她亦強調，需要維持教育生態平衡，以滿足不同類型家長需要，

唔係個個學生都係Band 1，如果老師掛住去收生、驚份工唔穩定，會好影響學生學習質素。

教育局表示，將於下月初去信全港資助中學及按位津貼學校，通知有關2023/24學年各級核准班級結構及教職員編制，基本上會沿用本學年核准中一班數，但仍須視乎9月「點人頭」人數而定，局方難以估算公營學校開班數目。港島東區去年9月已有兩間中學因為收生不足，分別逐步停辦或轉為「按人數資助模式」營辦中一。

至於叩門位安排，教育局只表示留意到小學使用叩門位的情況比中學為多，正考慮調整小學部分叩門位的使用，已諮詢家庭與學校合作事宜委員會，局方會繼續進行諮詢，包括諮詢辦學團體代表，待諮詢完結後決定未來路向；未有表明會否處理中學叩門位。

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記者：馮琪雅