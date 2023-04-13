【房屋供應】2027/28年度有多個市區居屋盤落成　油塘碧雲道項目距港鐵站僅10分鐘

▲ （資料圖片）

政府公布2027/28年度逾3萬單位的公營房屋選址，分別有9個資助出售房屋項目供應1.21萬單位，以及12個公屋或綠置居項目提供1.81萬單位。居屋項目以「市區盤」油塘碧雲道2地盤最為矚目，合共供應3,300單位；而公屋或綠置居項目則以古洞北提供5,200單位數目最多。

房屋局常任秘書長王天予昨回應立法會財務委員會特別會議提問，公布2027/28年度21個公營房屋項目落成計劃(見表)，合共提供30,200個單位。房屋局預測該年度料有1.12萬伙資助出售房屋落成，當中市區盤佔4,400伙，包括油塘碧雲道3,300伙、深水埗欽州街小販市場舊址300伙、九龍城馬頭角800伙。

最矚目的油塘碧雲道項目，項目鄰近高俊苑，屋苑會新設行人通道連接油塘港鐵站，料步程只需約10分鐘，附近亦多個購物中心，如「大本型」、「鯉魚門廣場」等，屬配套成熟的區域。其餘供應較多項目，包括坑口影業路1,600伙、上水寶石湖路1,900伙及元朗區橫洲B號地盤1,900伙。

公屋或綠置居項目方面，房屋局預測該年度將有1.81萬伙落成，分布於9個房委會地盤及3個房協地盤，以古洞北提供最多單位，涉及房委會第19區項目和房協第24區項目，分別提供4,300及900個單位，合共5,200伙；房協同期會亦在24區提供2000個資助房屋單位出售。翻查港鐵發展計劃，東鐵綫古洞站將於2027年落成，意味這批居民入伙時將可享有較完善的交通配套。

其他主要公屋或綠置居項目，包括黄大仙美東邨2,900伙、深水埗白田邨第十三期2,600伙、錦上路2,300伙、東涌第42區第一期1,700伙及東區明華大廈第二期1,600伙。

另外，根據房屋局提供資料，現時仍處於技術研究及規劃階段的用地中，以元朗沙埔棕地、粉嶺高爾夫球場用地和屯門新慶路用地提供最多單位，料分別提供1.63萬、1.2萬和1萬伙。政府又預計，粉嶺高爾夫球場用地最快可於2025/26年可供發展；惟有關項目的環評報告早前罕有被「暫緩決定」，現時土拓署仍在為報告搜集更多資料，審批無期。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚