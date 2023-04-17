【強制舉報虐兒】社工少時撞硬物下身癱瘓　親授困境中如何避免家庭衝突

▲ 葉建強克服童年難關，投入社工行列並與太太誕下一名女兒。(受訪者提供)

本港近年平均每年有一千多宗虐兒個案，如何減少虐兒是社會共同關心的議題。社工葉健強於17歲時撞到硬物，導致下半生終生癱瘓。由於家中同時需要照顧智障的姊姊，家庭壓力頓時大增，更不少有家庭衝突，不過最終仍然安然渡過，長大後更投身社工、並與太太誕下一名女兒。身為過來人，葉健強指，家庭成員之間的情緒是互相影響，即使兒童有錯誤行為，要學懂用「理性壓抑情緒」，避免矛盾激化釀成悲劇。

最新影片推介︰

葉健強是一位兩歲女兒的父親，17歲的時候擔任救生員期間，於一次跳水訓練當中撞到硬物，導致胸腔以下癱瘓，於深切治療部逗留兩個多月後，終身需要以輪椅代步。葉健強出院後沒有放棄，完成中六及中七的學位後，進而修讀大學社工系，並投入社工行列，更認識到已結婚5年的太太。他亦加入殘疾人士的潛水會，重拾昔日的興趣。

葉健強家中有一名智障的姊姊，小時均需要照顧姊姊。葉健強頓時由照顧者變成被照顧者，而家人更需要同時照顧兩名家庭成員，葉健強坦言對家庭而言有經濟及照顧的壓力。他表示，家人相處的情緒會互相影響，令他學懂需要表現得堅強及正面，令家人的情緒影響減至最少，家人之間互相遷就。

當然會有脾氣差及負面情緒，但習慣唔會last（維持）好耐，盡量都是講完就算數，家庭成員都是互相影響!

葉健強經歷兒時的挑戰後成為殘疾人士，對生活有不少影響，但未有令他意志消沉，除了加入殘疾人士的潛水會，重拾昔日潛水的樂趣外。成為社工後，更認識到到現時的太太，更先後與太太到日本及瑞士旅行，完成過往認為難以做到的挑戰。

兒時歷經困阻，現時則為人父。葉健強表示，小朋友未必懂得表達情緒，喊未必是代表對家長有不滿，可能只是不合心意，是小童必然經歷的成長階段。他指，明白不少家庭出現暴力問題，是因為不知道家長如何處理兒童的錯誤行為。

未必一來就是虐待，可能是打下手板、屁股，但慢慢發現件事work，就會加劇。當情緒處理得不好，就會升溫。

他表示，兒時需要參與姊姊的照顧，「習慣與殘疾相處」，令他於意外時更容易面對。加上小時的長輩吵架並不會避忌，「一嗌交就嗌交」，這些經歷於30年後，仍印在腦海當中，令他反反思如何避免重複發生於女兒身上。他認為，應盡量避免於小童面前有負面表現，要用「理性壓抑情緒」。

社聯社會服務聯會總主任 （家庭及社區）陳曉園表示，家庭平均人數較以往減少，令家庭的「承托力」變得愈來愈弱，加上現代人工作繁忙，不少人均沒有留意家庭成員感受。她表示，家人的情緒是互相帶動，父母是否有足夠的成熟程度，了解自己的狀況及作出適當的反應，並不是與生俱來，每一個家長均需要學習。

社聯表示，2020年9月起推展為期三年的賽馬會「你」想家長培力計劃，服務200個高危及一般家庭，正是希望透過地區活動，以改變家長教育一貫的想法，期望由內在成長經驗轉化為親職實踐，與子女同行成長，加強家庭的「承托力」。社聯指，下月6日及7日將舉辦的「家長與子女同行」大型活動，進一步將家庭教育推廣至普羅大眾。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋