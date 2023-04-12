  • 24°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 00:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加價潮】公共交通加風四起　多條渡輪航線申請加價45%至100%

社會 22:22 2023/04/12

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（新渡輪圖片）

公共交通工具加風四起，運輸署署長羅淑佩回覆財委會特別會議提問時透露，現時除了專營巴士和的士外，多條渡輪航綫和125條小巴綫亦正申請加價，其中新渡輪多條航綫正申請加價45%，若申請獲批，來往中環至長洲的普通位成人票價，將由現時的14.2元加至20.6元

各公共交通營辦商近月紛紛申請加價，除了5個公共巴士專營權加價申請，政府亦正處理多條渡輪航綫的加價申請。文件顯示，新渡輪旗下多條航綫正申請加價45%，包括由中環來往長洲和梅窩的航綫、由北角往來紅磡和九龍城航綫等。以往長洲票價為例，如獲批全額加幅，普通渡輪的普通位成人票價，將由現時的14.2元加至20.6元；往來中環至長洲月票，則由558.6元加至810元。

新渡輪回覆查詢指，提出調升票價，主要是由於營運成本不斷攀升，其中燃油價格較兩年前已升逾2倍，而新渡輪由今年底開始，將會有新船陸續投入服務，航速有所提升，全面改為空調客艙，亦會增加油耗量。

專綫小巴方面，現時運輸署正處理125個專綫小巴加價申請，絕大部分加價申請均多於1成，其中加幅最多的，是申請加價59.6%的89、89A、89B和89M綫。翻查資料，89號綫來往葵涌和荃灣，現時全程收費5.2元，如獲批全額加幅，車費將增至約8.3元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【旅遊業復甦】黃家和：料延長用餐時間團餐或加價兩成　茶餐廳用膳成本更低
11:23 2023/03/29
【旅遊業復甦】黃家和：料延長用餐時間團餐或加價兩成　茶餐廳用膳成本更低
【天星小輪加價】天星小輪4.3起加價　成人最多加至6.5元
22:44 2023/03/29
【天星小輪加價】天星小輪4.3起加價　成人最多加至6.5元
【天星小輪加價】天星小輪今起加價　長者免費乘船優惠取消
15:54 2023/04/03
【天星小輪加價】天星小輪今起加價　長者免費乘船優惠取消

你可能感興趣

【旅遊業復甦】黃家和：料延長用餐時間團餐或加價兩成　茶餐廳用膳成本更低
11:23 2023/03/29
【旅遊業復甦】黃家和：料延長用餐時間團餐或加價兩成　茶餐廳用膳成本更低
【天星小輪加價】天星小輪4.3起加價　成人最多加至6.5元
22:44 2023/03/29
【天星小輪加價】天星小輪4.3起加價　成人最多加至6.5元
【天星小輪加價】天星小輪今起加價　長者免費乘船優惠取消
15:54 2023/04/03
【天星小輪加價】天星小輪今起加價　長者免費乘船優惠取消
運輸署 運輸 九龍城 北角 渡輪 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰
12:25 2023/04/12
【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰
【隱形戰隊】劉佩玥慘遭強姦兼活埋成亡魂第一人？　劉穎鏇堅持不用替身打到周身瘀
11:50 2023/04/12
【隱形戰隊】劉佩玥慘遭強姦兼活埋成亡魂第一人？　劉穎鏇堅持不用替身打到周身瘀