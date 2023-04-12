【加價潮】公共交通加風四起　多條渡輪航線申請加價45%至100%

▲ （新渡輪圖片）

公共交通工具加風四起，運輸署署長羅淑佩回覆財委會特別會議提問時透露，現時除了專營巴士和的士外，多條渡輪航綫和125條小巴綫亦正申請加價，其中新渡輪多條航綫正申請加價45%，若申請獲批，來往中環至長洲的普通位成人票價，將由現時的14.2元加至20.6元

各公共交通營辦商近月紛紛申請加價，除了5個公共巴士專營權加價申請，政府亦正處理多條渡輪航綫的加價申請。文件顯示，新渡輪旗下多條航綫正申請加價45%，包括由中環來往長洲和梅窩的航綫、由北角往來紅磡和九龍城航綫等。以往長洲票價為例，如獲批全額加幅，普通渡輪的普通位成人票價，將由現時的14.2元加至20.6元；往來中環至長洲月票，則由558.6元加至810元。

新渡輪回覆查詢指，提出調升票價，主要是由於營運成本不斷攀升，其中燃油價格較兩年前已升逾2倍，而新渡輪由今年底開始，將會有新船陸續投入服務，航速有所提升，全面改為空調客艙，亦會增加油耗量。

專綫小巴方面，現時運輸署正處理125個專綫小巴加價申請，絕大部分加價申請均多於1成，其中加幅最多的，是申請加價59.6%的89、89A、89B和89M綫。翻查資料，89號綫來往葵涌和荃灣，現時全程收費5.2元，如獲批全額加幅，車費將增至約8.3元。

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記者：陳梓蔚