【虛假商品說明】連鎖零售集團出售虛假產地來源紫菜霰餅　違商品說明條例被罰3萬5千元

▲ 虛假產地來源紫菜霰餅被海關充公。(政府新聞處提供)

一個連鎖零售集團因供應和管有已應用虛假商品說明的袋裝紫菜霰餅作售賣用途，違反商品說明條例，今日（12日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款3萬5千元。涉案的9,745包袋裝紫菜霰餅亦被充公。



海關早前接獲舉報，指一個連鎖零售集團出售一款懷疑附有虛假產地來源說明的袋裝紫菜霰餅。海關人員隨後從該集團位於元朗、尖沙咀和銅鑼灣的分店試購該款袋裝紫菜霰餅。經調查後發現包裝上均附有兩個產地來源標籤，分別為「原產国名 ​中国」和「Country of origin：Japan」。



海關其後採取行動，在該集團其中3間分店和一個貨倉檢獲共9,745袋裝紫菜霰餅，價值共9萬7千450元。經檢查相關紀錄後，海關人員發現該款袋裝紫菜霰餅的原產地為中國。



海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，並會繼續致力打擊售賣附有虛假商品說明貨品的活動，以保障消費者權益。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：陳展棋