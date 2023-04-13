【消費券2023】消費券最新優惠出爐　豐澤大貨低至17折【不斷更新】

▲ 新一輪首期3000元消費券，各商戶都推優惠吸客。 （資料圖片）

新一期5,000元電子消費券即將發放，首期3,000元消費券4月16日派發，零售商戶陸續推出消費優惠催谷生意，百佳、一田超市、AEON、7-11、萬寧等超市及個人護理店，快餐店大家樂，以及零售商豐澤、實惠，甚至多個商場都推出優惠券及折扣。

電器幫

電器幫ElecBoy於4月16日至4月30日期間推出2023消費券3重購物獎賞，包括過萬件產品激減低至3折、派出總值超過$1,400折上折優惠券，以及$1產品。即日起至4月15日期間推出早鳥優惠，派發限量150張總值$420即減優惠券。整個推廣期內共派發總值超過$1,800折上折優惠券。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，以指定 livi PayLater Mastercard®於電器幫購物可享8%現金回贈，購物滿$2,000可再享$150額外現金回贈。

於4月17日至30日期間舉行為期兩星期之「超級閃購週」優惠，每日揀選30款產品進行限量閃購，而每逢周一至周五加推5款人氣產品以$1起發售。活動將於每日早上10時正開始，顧客只需於結帳時輸入指定優惠碼，即有機會以閃購價帶走心水產品。 優惠產品每日不同，每款限量五件。

豐澤

由4月15日起至5月21日期間，「豐澤抵得祭」強勢回歸，於全線門巿及網店呈獻五大破天荒勁筍優惠，以快閃1折抽籤搶購熱賣產品打響頭炮，超過1,000件貨品低至17折，更加碼送上$5,000電子優惠券。

超過1,000件貨品低至17折優惠

登記抽籤搶購1折限量人氣產品

一連5周限時勁減，每週不同主題快閃優惠

10個超級品牌優惠打孖賞

派發高達總值$5,000電子優惠券，用豐澤APP搶指定產品類別電子現金券，即可一減再減

豐澤全線門市及網店將向易賞錢會員派發高達總值$5,000電子優惠券，不同類別的優惠券可於門市或網店使用，用豐澤 APP即搶指定產品類別電子現金券，更可享一減再減優惠。優惠逢星期六更新。

▼ 點擊圖片放大

豐澤網店15款人氣產品進行限量1折優惠，即日起到豐澤 Facebook 專頁一齊讚好優惠帖子，愈多人參與全城撳價， 優惠價錢愈低，超過1,000個讚好即有機會於抵得祭期間以一折優惠價抽籤購買。將於每星期推出3款撳價產品，包括 iPhone 14 Pro Max、 DYSON風筒 、 PHILIPS RO純淨飲水機 、 Marshall藍芽喇叭等。每款產品限量3件，詳情請參閱豐澤 Facebook 專頁。

實惠

實惠推出一系列電視機優惠，如HISENSE海信32"高清電視門市自取換購價$999、Samsung 55"電視$4,880送價值$200 P-Coin會員積分等。電視機優惠期至４月30日，數量有限，售完即止。全線分店、網店、手機APP有售。

▼ 點擊圖片放大

萬寧

優惠 1：購買萬寧禮券買$1,000 送$50，買$2,000 送$100，買$3,000 送$200

由 4 月 17 日至 30 日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000 即送$50，買$2,000 送$100，買$3,000 更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。每人每日限購$3,000 禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。

優惠不能與 yuu 折扣日、恒生 enJoy 卡 94 折優惠日或其他優惠日及時段同時使用。優惠不可與其他萬寧現金優惠券或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧門市分店。

▼ 點擊圖片放大

優惠 2：使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay 可享高達$420 即時扣減優 惠

由 4 月 16 日至 30 日，於萬寧分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿指定金額，即時享有優惠扣減。購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於 PayMe／BOC Pay），即可獲得扣減優惠。

▲ 萬寧優惠 2：使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay 可享高達$420 即時扣 減優惠。

優惠券只限使用一次，優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事 Easy Cash 提款及八達通增值服務，以及不能於 yuu折扣日、 恒生 enJoy 卡 94 折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

7-Eleven

「7 仔買住賞」購買 7-Eleven 現金券，買$300 額外送$30

由 4 月 12 日至 6 月 30 日，於全港 7-Eleven 分店購買現金券即享額外回贈。凡購買$300 現金券（一套 10 張$30 現金券），即額外送多一張$30 現金券。現金券有效期至 2023 年 10 月 31 日，而贈送的$30 現金券有效期至 2023 年 7 月 31 日，顧客可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用。所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

▼ 點擊圖片放大

惠康

快閃優惠：惠康購物禮券買$1,000 送$50，再送$30 現金優惠券

由 4 月 7 日至 20 日，於惠康分店購買購物禮券，即享額外回贈。凡購買$1,000禮券，即送一張$50 禮券，贈送的$50 禮券有效期至 2023 年 5 月 31 日。

另外，即日至 4 月 13 日期間，買$1,000 禮券即享一張$50 禮券，再額外多一張$30 現金優惠券。贈送的$30現金優惠券有效期至 2023 年 4 月 30 日，下次購物滿$380 即可使用。

每人限購$10,000 禮券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

▼ 點擊圖片放大

百佳

門市限定：買百佳禮券優惠

即日起至4月21日在全線百佳門市，購買$50百佳禮券滿$1,000，即送總值$200現金優惠券；買滿$2,000 即送總值$350現金優惠券。

▼ 點擊圖片放大 $200現金優惠券內包括2張$50百佳門市現金優惠券、1張$50 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券，另可加$20換購1包金御膳A級泰國茉莉香米5公斤裝或貴族米正宗泰國茉莉香米5公斤裝，貨品數量有限，換完即止。

$350現金優惠券內包括4張$50現金百佳門市現金優惠券、1張$100 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券，另可加$20換購1包金御膳A級泰國茉莉香米5公斤裝或貴族米正宗泰國茉莉香米5公斤裝，及/或再加$20換購2條佳之選柔韌3層盒裝面紙5/6盒裝，貨品數量有限，換完即止。

所有現金優惠券到期日為2023年4月30日，有關使用條款及細則，請參照券上說明。

是次所發售之面值$50百佳禮券到期日為2023年12月31日

優惠受條款及細則約束

一田超市

即日起至 5月14日，在全線一田用八達通、AlipayHK、WeChat Pay、BoC Pay、Tap & Go或PayMe，單一發票購買一田現金禮券／百貨貨品滿$1,000，即送$110超市現金優惠券。

AEON

優惠1：即日起至 4 月 30日，AEONCITY 網上限定優惠，於AEONCITY網店消費，精選電器﹑家品﹑廚具﹑食品以超抵價發售，滿額即減高達$400，加送$100電子優惠券，會員買滿$500即免運費。

▲ AEONCITY消費券購物優惠

買滿$600，即減$50 [優惠碼:CVS600]

買滿$1000，即減$100 [優惠碼:CVS1000]

買滿$2000，即減$250 [優惠碼:CVS2000]

買滿$3000，即減$400 [優惠碼:CVS3000]

買滿$1000或以上，再送$100電子優惠券^

以上優惠碼不適用於母嬰類商品及服裝類商品、優惠碼不能同時使用。

^額外送之$100電子優惠券於完成訂單後，七個工作天內電郵發送至合資格顧客所登記之電郵地址、於下一訂單消費滿$600即可於AEONCITY使用。 ▼ 點擊圖片放大 +2

優惠2：即日起至 4 月 18日，全線AEON百貨及超級市場 推出均一價優惠。

精選超市食品、零食、飲品做緊均一價$30、$70、$100

MONTEUR卷蛋/焗芝士撻/焗朱古力撻$100/3件

BON CHEF迷你牛角酥/朱古力卷/提子漩渦卷$100/3件

精選童裝/嬰兒短袖上衣$100/3件

ONEPOLAR 瑜伽服裝$100/件

精選電器、傢俬、個人護理產品、家品 、服飾 、電器 、傢俱都推出均一價商品 ▼ 點擊圖片放大

大家樂

大家樂網店 eatCDC x PayMe拍住上，高達$400著數

4月1日至5月31日期間，在 eatCDC.com 用PayMe購買「e+食電子餐券」套裝，買10張即多送2張餐券，每張「e+食電子餐券」價值$50，即是用$500 就可以賺多$100 的餐券優惠。而買30張更多送 8張，即多賺$400餐券優惠。

▼ 點擊圖片放大

顧客憑券到大家樂分店即可於午市或晚市兌換指定美食套餐，可以選擇招牌焗豬扒飯、港式咖喱或單拼燒味飯等，更奉送一杯餐飲，及一份油菜。$50餐券價錢就可以食到價值$75美食，再用PayMe付款，可享有多買多送優惠。優惠受條款及細則約束。優惠數量有限，送完即止。

恒基七大商場

即日起至5月31日（或換完即止），恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃涵蓋七大參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推出「消費多重賞」，大派超過50萬電子禮券。

印花賞：手機APP儲印花賺HK$50購物電子禮券

H·COINS會員於推廣期內單一消費滿$200，即可在APP內儲電子印花換領$50電子禮券。

消費雙重賞：即日現場累積消費再賺高達HK$750電子禮券

單一商場即日累積消費滿$2,000，即可獲總值$150恒基地產旗下商場電子禮券組合（包括$50購物電子禮券2張及$50餐飲電子禮券1張）。

單一商場即日消費滿$5,000，更可額外獲得總值$600恒基地產旗下商場電子禮券組合（包括$50購物電子禮券8張及$50餐飲電子禮券4張）。 ▼ 點擊圖片放大

千色Citistore 33周年慶

4月16日至5月31日（或換完即止），超過300件精選商品低至33折，大量精選貨品以限時均一價$33及$330發售，價錢由$139起，包括小家電、廚具、床品、美容護膚及時尚用品，更有「每日驚喜限定」優惠。適用於MCP CENTRAL（新都城中心2期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯及屯門時代廣場的千色Citistore。消費後可用H·COINS 手機應用程式登記電子消費單據賺Coins。

MegaBox

消費券連環賞

4月14日起至5月7日，推出多個消費券獎賞活動，包括八達通、WeChat Pay HK與PayMe官方合作推出消費回贈優惠「消費券開心賞」，送出合共總值超過100萬元回贈。

顧客以八達通於MegaBox商戶消費滿$600或以上，即可換領人氣商戶現金券及折扣優惠券，包括Pricerite實惠及Lalamove現金券等，回贈高達100%。而使用WeChat Pay HK、PayMe、支付寶HK、Tap & Go或BoC Pay領取消費券購物之顧客亦可獲得消費獎賞，換領多間指定商戶現金券及折扣優惠券。

▼ 點擊圖片放大

商戶消費券優惠獎賞

▲ Megabox商戶消費券優惠獎賞

MegaBox 夜晚食住賞 Dinner Treat

顧客星期一至日於食肆消費每滿$200，可換領$30美食現金券1張。星期一至五（公眾假期除外）5:00pm 後於參與食肆堂食，可用美食現金券，及同時享用夜晚食住賞Dinner Treat之晚市優惠，享受雙重優惠。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍